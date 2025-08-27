HOYSuscripcion LR Focus

Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Política

José Domingo Pérez pide al TC no anular caso Cócteles: "Recibir dinero de la corrupción para campañas políticas es un delito"

El fiscal Pérez Gómez defendió las investigaciones realizadas contra la lideresa de Fuerza Popular durante la evaluación del habeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori ante el TC. La excandidata presidencial es investigada por el presunto delito de lavado de activos por recibir supuestos aportes millonarios de la empresa Odebrecht,

Caso Cócteles contra Keiko Fujimori podría quedar en el archivo | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, se pronunció durante la audiencia del Tribunal Constitucional, en la que se evalúa el archivo del caso Cócteles que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. En ese sentido, en su intervención, Pérez Gómez solicitó a los magistrados a no archivar las investigaciones contra Fujimori Higuchi debido a que "recibir dinero de la corrupción en campaña es delito"

El Ministerio Público investiga a la excandidata presidencial por los presuntos aportes ilícitos recibidos para sus campañas electorales 2011 y 2016 por parte de la constructora brasileña Odebrecht y otros empresarios por los supuestos delitos de organización criminal y lavado de activos. En ese contexto, la defensa legal de Fujimori presentó un habeas corpus al TC alegando que se habría vulnerado el "principio de legalidad penal y los derechos a la libertad penal" de su patrocinada.

PUEDES VER: Al mismo estilo de Alberto Fujimori, Dina Boluarte anuncia quebrar relación con la Corte IDH

lr.pe

"Solicitarles respetuosamente que no archiven el proceso penal que se sigue contra la acusada Keiko Fujimori por una sencilla razón: recibir dinero de la corrupción para las campañas políticas, sí, sí y sí, es delito de lavado de activos", exclamó el fiscal.

En esa misma línea, Domingo Pérez recordó los supuestos millonarios aportes que habría recibido el partido fujimorista por la constructora Odebrecht en 2011 y 2016, así como por el empresario Dionisio Romero y otros más.

"La defensa de Keiko Fujimori ha puesto en el debate de ustedes que la Fiscalía habría afectado el principio de legalidad bajo una errada premisa: recibir dinero de improcedencia delictiva para las campañas electorales del 2011 y 2016 no estaba tipificado. En buena cuenta, la defensa no niega que Keiko Fujimori solo en la campaña 2011 recibió de la empresa Odebrecht US$1.000.000, de Dionisio Romero recibió US$/3.650.000, dinero en mano y otros millones más de otros empresarios", detalló.

"Este debate, si es lavado de activos o no, no es nuevo, es agotador. Lamentablemente, la defensa de Keiko Fujimori no ha informado a este tribunal que la Corte Suprema de Justicia, en 2022, estableció: los donativos o aportes de campaña a los partidos políticos que provengan de una actividad criminal es delito de lavado de activos", acotó.

PUEDES VER: "Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

lr.pe

Sin embargo, la abogada de Fujimori, Giuliana Loza, se defendió ante los alegatos de la Fiscalía en el TC y declaró: "Si lo que se pretende es esperar una condena y que luego recién ustedes ingresen a analizar, entonces habremos renunciado a lo que establece la Carta Magna".

Fiscalía presentó nueva acusación contra Keiko Fujimori y pide 35 años de cárcel

El pasado 2 de julio, tras la anulación de la acusación contra la lideresa de Fuerza Popular y otros implicados por parte del Tribunal Constitucional, el fiscal José Domingo Pérez formuló una nueva acusación contra Fujimori en el contexto del caso Cócteles. Actualmente, la principal figura del fujimorismo enfrenta cargos por lavado de activos en el marco de una organización criminal. En consecuencia, el Ministerio Público ha solicitado una pena de 35 años de prisión y 730 días de multa para Fujimori.

Además de Fujimori, otras personas asociadas a su partido político también enfrentarán cargos. Entre ellas se encuentran Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona, Augusto Bedoya, Mark Vito Villanella, Ana Cecilia Matsuno, Giancarlo Bertini, Hugo Tasayco, Juan Carlos Luna, Luis Mejía y Rafael Herrera. Asimismo, la acusación se extiende a las entidades jurídicas del Partido Político Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces S. A. C.

