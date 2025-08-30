HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica
MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     
Política

TC deja sin efecto sentencia por corrupción a Humberto Acuña: ordena nuevo juicio y excluye prueba que lo incriminó

El TC anuló la condena contra el exgobernador de Lambayeque y ordenó un nuevo juicio sin las pruebas telefónicas que lo vinculaban a sobornos.

TC ordena un nuevo juicio para Humberto Acuña. Foto: composición LR
TC ordena un nuevo juicio para Humberto Acuña. Foto: composición LR

El Tribunal Constitucional (TC) resolvió declarar nulas las resoluciones que condenaron al exgobernador de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, como cómplice secundario del delito de cohecho activo genérico, y ordenó un nuevo juicio en el que no podrán utilizarse las interceptaciones telefónicas que lo comprometían.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Declarar improcedente la demanda de amparo respecto de los derechos fundamentales a la pluralidad de instancia, a la legalidad procesal, de defensa, al secreto de las comunicaciones y a la presunción de inocencia. Declarar infundada la demanda de amparo respecto a los derechos fundamentales a la no valoración de prueba prohibida, en conexidad con el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales", se lee en el documento.

Resolución del TC.

Resolución del TC.

PUEDES VER: Lo tratan como un presidente: Carlincatura expone cómo ministros juran lealtad ante el investigado

lr.pe

Acuña había sido sentenciado en 2019 a tres años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 30 mil soles. La sentencia se basó en grabaciones entre su cuñado, Elver Díaz Bravo, y el policía anticorrupción Joel Ugaz Cubas, en el que se le atribuía haber autorizado el pago de un soborno para manipular diligencias fiscales.

Sin embargo, el TC concluyó que dicha interceptación es una "prueba prohibida" y que no se probó de manera suficiente que Acuña participara directamente en los hechos, lo que vulneraría su derecho a la presunción de inocencia. "Vulnerar el secreto de las comunicaciones de una persona a la que no se le imputa ningún hecho que lo justifique es un acto evidentemente irregular y no algo que pueda ocurrir de buena fe", mencionan en la resolución.

En tanto, el nuevo juicio deberá llevarse a cabo en el Décimo Juzgado Penal de Lambayeque. Pero sin las grabaciones, las pruebas contra Acuña podrían diluirse por el uso de recursos legales a su favor.

PUEDES VER: Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

lr.pe

¿Por qué fue condenado Humberto Acuña Peralta?

El caso contra Humberto Acuña se remonta al pasado diciembre de 2019, cuando un juzgado de Lambayeque lo halló culpable de haber autorizado un pago de 750 soles a un suboficial de la Policía Anticorrupción. La finalidad era que el agente elaborara un documento a su favor y así evitar que el entonces parlamentario tuviera que acudir a declarar en una dependencia policial.

Es así que, en la investigación aparecieron tres nombres claves: Joel Ugaz Cubas, el suboficial que aceptó la coima para redactar la declaración; Elver Díaz Bravo, cuñado de Acuña, quien hizo las gestiones y coordinaciones; y el propio Humberto Acuña, señalado como quien dio la orden y autorizó el pago. Estas conversaciones interceptadas fueron la base de la condena original.

Notas relacionadas
Lambayeque: condenan a exfuncionarios del GRL por irregularidades en obra

Lambayeque: condenan a exfuncionarios del GRL por irregularidades en obra

LEER MÁS
Humberto Acuña califica de "error" invitación de Wifredo Oscorima a APP

Humberto Acuña califica de "error" invitación de Wifredo Oscorima a APP

LEER MÁS
Secretario general de APP contradice a Humberto Acuña: “Wilfredo Oscorima no es bienvenido”

Secretario general de APP contradice a Humberto Acuña: “Wilfredo Oscorima no es bienvenido”

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno responde a Claudia Sheinbaum por prisión de Pedro Castillo: "No es un perseguido político como pretende sostener la señora"

Gobierno responde a Claudia Sheinbaum por prisión de Pedro Castillo: "No es un perseguido político como pretende sostener la señora"

LEER MÁS
Policías de la red de Santiváñez amenazan a testigos

Policías de la red de Santiváñez amenazan a testigos

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro adjudica contrato a empresa de sentenciado

Municipalidad de San Isidro adjudica contrato a empresa de sentenciado

LEER MÁS
Delia Espinoza sobre denuncia en su contra puesta por Patricia Benavides: "No tengo temor como otras personas"

Delia Espinoza sobre denuncia en su contra puesta por Patricia Benavides: "No tengo temor como otras personas"

LEER MÁS
MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

LEER MÁS
Fiscal acusa a policías de coaccionar a del caso de Santiváñez y Nicanor Boluarte

Fiscal acusa a policías de coaccionar a del caso de Santiváñez y Nicanor Boluarte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota