Waykis en la Sombra: Nicanor Boluarte seguirá siendo investigado por organización criminal

Nicanor Boluarte y los demás integrantes de la presunta organización criminal 'Los Waykis en la Sombra' seguirán siendo investigados, luego de que el Poder Judicial rechazara el recurso presentado por Zenovia Herrera, una de las imputadas en el caso y exjefa del programa de asistencia Qali Warma en San Martín. La defensa de Herrera solicitó el archivo de la investigación tras asegurar que la imputación fiscal carecía de validez. De esta forma, la investigación impulsada por el Ministerio Público contra el hermano de Dina Boluarte y otros imputados continuará.

Para entender a detalle los argumentos de la defensa de Herrera, que buscaban frustrar las investigaciones contra Nicanor Boluarte y los implicados en el caso 'Waykis en la Sombra', hay que entender previamente la aprobación de la Ley 32108. Esta nueva legislación, promulgada por el actual Congreso de la República, indica que no cualquier delito sirve para acusar de organización criminal, solo si los delitos que planean cometer tienen penas mayores a seis años de prisión. En el caso de los 'Waykis en la Sombra', sería tráfico de influencias, cuya pena mínima actual es de 4 años.

En respuesta, el Poder Judicial respondió que la Ley citada, si bien dice que la pena debe ser mayor a seis años, no aclara si se refiere a la pena mínima o a la pena máxima que permite la ley para ese delito. Por eso, se podría entender que habla del máximo, no del mínimo.

Del mismo modo, la defensa de Herrera aseguró que el delito de tráfico de influencias -sindicado como fin de la organización criminal- no podía configurarse, dado que Nicanor Boluarte no era funcionario público entonces. En respuesta, el Poder Judicial afirmó que lo que realmente se investiga no es la influencia directa de Nicanor Boluarte, sino el uso de su poder para influir en Jorge Luis Ortiz Marreros, que era entonces el funcionario público encargado de nombrar subprefectos. En palabras simples, el poder de Nicanor Boluarte solo se usó como medio para lograr que Ortiz Marreros haga los nombramientos.

