Congreso: piden citar a Eduardo Arana para responder por apoyo en bloque de ministros a Nicanor Boluarte

El congresista Juan Burgos (Podemos Perú) solicitó a su colega Elvis Vergara (Acción Popular), actual presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, que cite al primer ministro, Eduardo Arana. El motivo tiene nombre y apellido: Nicanor Boluarte. Burgos indicó que su pedido busca una explicación por parte de Arana sobre las razones detrás del comunicado emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros, en el que se descalificó la labor del Ministerio Público tras el allanamiento al domicilio del hermano de la presidenta, investigado por presuntos vínculos con una red criminal dentro del Estado.

En su solicitud a Vergara, Burgos detalló los motivos de la investigación contra Nicanor Boluarte: “El citado ciudadano viene siendo investigado por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, debido a su supuesta vinculación con la red ‘Los Waykis en la Sombra’ (…)”, se lee en el documento.

Asimismo, el parlamentario recordó que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo delimita las funciones del Consejo de Ministros y que en ninguna parte de esta norma se establece como atribución la defensa de un ciudadano ajeno al Gobierno. Por ello, Burgos solicitó que Arana sea citado para que explique las razones que lo llevaron a emitir dicho comunicado en favor del hermano de la presidenta.

Pedido para citar a Eduardo Arana | Foto: Alonso Ramos-X

Ministros cierran filas a favor de Nicanor Boluarte

Además del comunicado compartido en conferencia por el primer ministro Eduardo Arana, diversos ministros expresaron públicamente su respaldo a Nicanor Boluarte tras las investigaciones fiscales en su contra.

Morgan Quero calificó el allanamiento como una “medida autoritaria”: “Más de 14 horas ha durado este allanamiento al domicilio del señor Nicanor Boluarte. (…) Creo que esto es propio de una práctica absolutamente autoritaria, digna de regímenes totalitarios. (…) Estas medidas buscan quebrar la moral de las personas y, detrás de esa metáfora personal, está la búsqueda de algo que se inició hace mucho tiempo. (…) Como no han podido obligar a la presidenta a renunciar, han desarrollado estas otras estrategias”, señaló.

Por su parte, el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, cuestionó que en menos de un año se hayan realizado dos allanamientos a la vivienda de Nicanor Boluarte: “Hay varios supuestos para justificar un allanamiento. ¿Dos en un mismo año? ¿Cree la Fiscalía que en una segunda ocasión va a encontrar lo que no halló la primera vez? (…) Consideramos que el Poder Judicial y la Fiscalía han cometido un exceso. Nos preocupa que esto coincida con el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a la presidenta. (…) Lo que está en discusión aquí es si un segundo allanamiento en tan corto plazo tiene sentido”, expresó.

En tanto, César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones, afirmó que el hermano de la presidenta es víctima de “persecución política” por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial: “No es posible que, pese a que el TC ha emitido su pronunciamiento para que la Fiscalía de la Nación no exceda su competencia en cuanto a las investigaciones a la presidenta de la República, se siga cometiendo una persecución política. (…) Lo ocurrido hoy con el allanamiento a la casa del señor Nicanor Boluarte es una clara muestra de acoso político permanente contra la mandataria, ministros, funcionarios y familiares. Rechazo el abuso y autoritarismo del Ministerio Público y propongo la reestructuración de esta entidad, así como la reorganización total del Poder Judicial”, manifestó en su cuenta de X (antes Twitter).