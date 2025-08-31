Dina Boluarte olvida acusaciones en su contra: "Apostemos por candidatos que respeten la democracia"

Dina Boluarte ha sido acusada de dirigir al Perú hacia una crisis de derechos. Foto: John Reyes / La República

Dina Boluarte ha sido acusada de dirigir al Perú hacia una crisis de derechos. Foto: John Reyes / La República

Dina Boluarte olvida que durante su Gobierno se han realizado diversos ataques a la libertad de prensa y, en un acto público, instó a los ciudadanos a que en las Elecciones 2026 opten por un representante que "respete la Constitución, el Estado de derecho y la democracia".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

“Tenemos que apostar por candidatos que hagan respetar la Constitución, que apuesten por la democracia, por el Estado de derecho y no den un salto al vacío como estados fallidos, como dije el 28 de julio”, indicó la mandataria durante una actividad oficial en Apurímac, donde inauguró una plaza junto a autoridades locales.

PUEDES VER: Refuerzan seguridad para periodista de Madre de Dios amenazado de muerte por informar sobre minería ilegal

Dina Boluarte y sus acciones contra la democracia

Esto pese a que en su Gobierno ha intentado imponerse sobre la programación de los medios de comunicación, proponiendo que estos emitan una franja informativa sobre las acciones del Estado contra la inseguridad ciudadana o que emitan el himno nacional. Asimismo, en las pocas ruedas de prensa que ha brindado permite mayormente solo una pregunta por medio.

Además, otro ataque contra la democracia es la ley de APCI que restringe la capacidad de las ONG para interponer recursos legales contra el Estado, mediante sanciones económicas elevadas, lo que ha sido calificado como una medida potencialmente inconstitucional por organizaciones de derechos humanos que la consideran un retroceso que atenta contra la libertad judicial y de expresión.

Sumado a ello, no ha respetado el derecho a la protesta que tiene todo ciudadano y "terruquea" a quienes se manifiestan en su contra. De hecho, en el mismo discurso en el que llamó a votar por un candidato que respete la democracia, despreció lo ocurrido a fines del 2022 y 2023. En esas fechas, cientos de ciudadanos manifestaron contra su régimen. Boluarte los tildó de enemigos de la patria.

“Hay que seguir afianzando nuestra democracia. Ya estamos próximos a las elecciones y aquellos que han impulsado la violencia en diciembre del 2022, enero y febrero del 2023, a ellos hay que cerrarles la puerta porque ellos no aman a la patria. Ellos aman la anarquía, aman la dictadura, el desorden y es ahí donde viven a través de ONG financiadas desde el extranjero. No debemos caer en esa provocación de violencia”, expresó.