Política

Poder Judicial ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de Andrés Hurtado

La medida fue dispuesta como parte de la investigación preparatoria que se le sigue en la Fiscalía Suprema por los presuntos delitos de tráfico de influencias, así como cohecho activo específico en agravio del Estado.

Andrés Hurtado continuará cumpliendo su pena de prisión preventiva | Composición: LR.
Andrés Hurtado continuará cumpliendo su pena de prisión preventiva | Composición: LR.

El Poder Judicial autorizó levantar el secreto bancario, tributario y bursátil del exconductor de televisión Andrés Hurtado Grados, la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, el empresario Javier Miu Lei e Iván Siucho Neira.

Asimismo, se otorgó esta medida para cuatro empresas vinculadas a Hurtado, quien es investigado por presunto tráfico de influencias y cohecho activo específico en perjuicio del Estado.

PUEDES VER: Jefa de Investigación de Panamericana denuncia atentado en su contra concertado por Juan Santivánez y Nicanor Boluarte

La decisión estuvo a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien señaló que la medida resulta adecuada y proporcional, ya que podrá proporcionar mayor información sobre personas que pudieran estar involucradas en actos de corrupción.

El magistrado explicó en su resolución que “las exigencias constitucionales y procesales para la imposición de esta medida restrictiva en un derecho fundamental como la reserva de la información bancaria, tributaria y bursátil es que sea conforme al principio de proporcionalidad".

Andrés Hurtado envió carta al TC

Mientras tanto, Hurtado envió una carta escrita a mano al Tribunal Constitucional (TC) para solicitar que anulen su prisión preventiva de 18 meses.

“Solicito respetuosamente se sirvan programar urgentemente mi pedido planteado en el RAC (recurso de agravio constitucional)”, se lee en la carta.

PUEDES VER: La otra oficina de Juan Santiváñez: captan al ministro reuniéndose con vinculado en el caso Ícaro en restaurante

El mensaje fue redactado el 14 de julio de 2025, pero se dio a conocer recientemente. En él, Hurtado solicita revisar su expediente y arraigos para continuar el proceso en libertad, sin riesgo de fuga.

“Suplico revisar las copias del expediente y los arraigos que ostento y demuestran que puedo llevar mi proceso en libertad sin riesgo de fuga. Finalmente, que puedan evaluar que nos encontramos ante una imputación de tráfico de influencias en cadena, que no tiene asidero legal que me ha llevado alejarme de mi familia en forma injusta“, se lee.

