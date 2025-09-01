HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     
Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Es la respuesta cuando se saca información que no conviene"

La jefa de investigaciones en Panamericana denunció que el Ministerio del Interior habría ordenado acciones en contra de ella por la emisión de reportajes por casos de presunta corrupción que involucran a las altas esferas del poder.

Rosa María Palacios criticó al ministro de Justicia, Juan Santiváñez, por las investigaciones en su contra. Foto: Composición/LR
Rosa María Palacios criticó al ministro de Justicia, Juan Santiváñez, por las investigaciones en su contra. Foto: Composición/LR

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió a la denuncia de la jefa de investigaciones de Panamericana televisión, Karla Ramírez, quien señaló que desde la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior se habría dado la orden de planificar acciones en su contra luego de la emisión de reportajes por casos de presunta corrupción que involucran al ministro de Justicia, Juan Santiváñez, y el hermano presidencial, Nicanor Boluarte.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En ese sentido, Palacios criticó a la PNP y al titular de Justicia y recordó que Santiváñez "insulta hace semanas" a la periodista a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) por las diversas investigaciones en su contra.

PUEDES VER: Betssy Chávez es trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora por huelga de hambre

lr.pe

"La unidad de Investigación de Panorama ha tenido buena investigación y han estado sacando información que al señor Juan José Santiváñez, por supuesto, no conviene y se ha dedicado a insultar a Karla Ramírez hace semanas, hace semanas que la insulta y la amenaza de forma, hay que decirlo, poco sutil", comentó.

Por otro lado, la conductora de Sin Guion destacó la respuesta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) ante la denuncia pública de Ramírez y acotó que los resultados de las investigaciones no favorecen a Santiváñez.

"Inmediatamente, la Asociación de Nacional de Periodistas y todos los colegas hemos saltado porque esto es lo que está pasando en el Perú y no es broma. Este año han asesinado a dos periodistas. Cuando se saca información que no conviene a quien está en el poder, esta es la respuesta. Y, reitero, pueden entrar a la cuenta de Juan José Santiváñez en X y ver todas las pullas", resaltó.

PUEDES VER: The Economist critica gestión de Rafael López Aliaga en la MML: "El caricaturesco candidato presidencial"

lr.pe

Rosa María Palacios cuestionó la decisión de Dina Boluarte por el penal El Frontón

Por otro lado, Rosa María Palacios cuestionó la decisión de la presidenta Dina Boluarte de reconstruir el penal El Frontón con una medida para reducir el deshacinamiento en las cárceles. En ese sentido, Palacios resaltó que ello no sería de utilidad y que es utilizado por las autoridades para "hacernos creer que están trabajando".

"Lamentablemente, este tipo de noticias lo único que hace es engañarnos. (…) Hay que hablar con seriedad de política penitenciaria. Esto se hace para hacernos creer desde el Ministerio de Justicia y el señor Santiváñez que están trabajando en algo inteligente o que pueda ser de utilidad para la sociedad, cuando todos sabemos que el penal de El Frontón necesita llevar todo. ¿Por qué es más caro? Porque no hay agua, luz, fluido eléctrico", dijo.

"Pero esta solución con paseíto de Dina Boluarte por la isla del frontón no es ninguna solución", acotó.

Notas relacionadas
Juan Santiváñez minimiza denuncia de periodista de Panorama por posible atentado en su contra: "Está estresada"

Juan Santiváñez minimiza denuncia de periodista de Panorama por posible atentado en su contra: "Está estresada"

LEER MÁS
Jefa de Investigación de Panamericana denuncia atentado en su contra concertado por Juan Santivánez y Nicanor Boluarte

Jefa de Investigación de Panamericana denuncia atentado en su contra concertado por Juan Santivánez y Nicanor Boluarte

LEER MÁS
Dina Boluarte y Juan Santiváñez apresuran construcción de penal 'El Frontón' sin mayores estudios técnicos

Dina Boluarte y Juan Santiváñez apresuran construcción de penal 'El Frontón' sin mayores estudios técnicos

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
The Economist critica gestión de Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima: "El caricaturesco candidato presidencial"

The Economist critica gestión de Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima: "El caricaturesco candidato presidencial"

LEER MÁS
Betssy Chávez es trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora por huelga de hambre

Betssy Chávez es trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora por huelga de hambre

LEER MÁS
Elecciones 2026: estas son las tres alianzas políticas oficializadas por el Jurado Nacional de Elecciones hasta el momento

Elecciones 2026: estas son las tres alianzas políticas oficializadas por el Jurado Nacional de Elecciones hasta el momento

LEER MÁS
Juan Santiváñez minimiza denuncia de periodista de Panorama por posible atentado en su contra: "Está estresada"

Juan Santiváñez minimiza denuncia de periodista de Panorama por posible atentado en su contra: "Está estresada"

LEER MÁS
Jefa de Investigación de Panamericana denuncia atentado en su contra concertado por Juan Santivánez y Nicanor Boluarte

Jefa de Investigación de Panamericana denuncia atentado en su contra concertado por Juan Santivánez y Nicanor Boluarte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota