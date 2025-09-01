Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Es la respuesta cuando se saca información que no conviene"

Rosa María Palacios criticó al ministro de Justicia, Juan Santiváñez, por las investigaciones en su contra. Foto: Composición/LR

Rosa María Palacios criticó al ministro de Justicia, Juan Santiváñez, por las investigaciones en su contra. Foto: Composición/LR

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió a la denuncia de la jefa de investigaciones de Panamericana televisión, Karla Ramírez, quien señaló que desde la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior se habría dado la orden de planificar acciones en su contra luego de la emisión de reportajes por casos de presunta corrupción que involucran al ministro de Justicia, Juan Santiváñez, y el hermano presidencial, Nicanor Boluarte.

En ese sentido, Palacios criticó a la PNP y al titular de Justicia y recordó que Santiváñez "insulta hace semanas" a la periodista a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) por las diversas investigaciones en su contra.

"La unidad de Investigación de Panorama ha tenido buena investigación y han estado sacando información que al señor Juan José Santiváñez, por supuesto, no conviene y se ha dedicado a insultar a Karla Ramírez hace semanas, hace semanas que la insulta y la amenaza de forma, hay que decirlo, poco sutil", comentó.

Por otro lado, la conductora de Sin Guion destacó la respuesta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) ante la denuncia pública de Ramírez y acotó que los resultados de las investigaciones no favorecen a Santiváñez.

"Inmediatamente, la Asociación de Nacional de Periodistas y todos los colegas hemos saltado porque esto es lo que está pasando en el Perú y no es broma. Este año han asesinado a dos periodistas. Cuando se saca información que no conviene a quien está en el poder, esta es la respuesta. Y, reitero, pueden entrar a la cuenta de Juan José Santiváñez en X y ver todas las pullas", resaltó.

Rosa María Palacios cuestionó la decisión de Dina Boluarte por el penal El Frontón

Por otro lado, Rosa María Palacios cuestionó la decisión de la presidenta Dina Boluarte de reconstruir el penal El Frontón con una medida para reducir el deshacinamiento en las cárceles. En ese sentido, Palacios resaltó que ello no sería de utilidad y que es utilizado por las autoridades para "hacernos creer que están trabajando".

"Lamentablemente, este tipo de noticias lo único que hace es engañarnos. (…) Hay que hablar con seriedad de política penitenciaria. Esto se hace para hacernos creer desde el Ministerio de Justicia y el señor Santiváñez que están trabajando en algo inteligente o que pueda ser de utilidad para la sociedad, cuando todos sabemos que el penal de El Frontón necesita llevar todo. ¿Por qué es más caro? Porque no hay agua, luz, fluido eléctrico", dijo.

"Pero esta solución con paseíto de Dina Boluarte por la isla del frontón no es ninguna solución", acotó.