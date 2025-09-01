HOYSuscripcion LR Focus

Betssy Chávez es trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora por huelga de hambre

Su abogado Raúl Noblecilla informó sobre la situación actual de la exministra de Pedro Castillo y responsabilizó al Gobierno de Dina Boluarte por "por lo que le pasa y pueda pasarle".

Betssy Chávez fue trasladada al Hospital Maria Auxiliadora | Composición: LR
Betssy Chávez fue trasladada al Hospital Maria Auxiliadora | Composición: LR

Betssy Chávez, exministra del gobierno de Pedro Castillo, fue trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora en horas de la mañana del lunes 1 de setiembre debido a su huelga de hambre que viene realizando como protesta contra los supuestos abusos en su contra en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, según informó su abogado Raúl Noblecilla a través de su cuenta oficial de X.

Chávez realiza una segunda huelga de hambre desde el mediodía del viernes 22 de agosto luego de haber solicitado al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) su traslado, junto con dos interna testigos, al penal Virgen de Fátima para "garantizar su seguridad y salud" y la remoción de la jefa de seguridad del centro penitenciario en el que se encuentra, Elvia Córdoba; la jefa de Órgano Técnico de Tratamiento (OTT), Vilma Paucar; y la directora del Penal, Nelly Aquino.

Noticia en desarrollo...

