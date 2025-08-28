Pedro Castillo y Betssy Chávez son investigados por el presunto delito de rebelión tras el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022. Foto: composición LR

El expresidente Pedro Castillo se pronunció durante el juicio oral en su contra por el presunto delito de rebelión, tras el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. En su intervención, Castillo solicitó a la exministra Betssy Chávez a "deponer" su huelga de hambre, luego de denunciar los supuestos abusos en su contra en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Es importante señalar que Chávez Chino anunció esta medida como protesta por los presuntos maltratos de funcionarios penitenciarios y reclusas vinculadas a organizaciones criminales.

"Buenos días. El Ministerio Público no ha podido demostrar hasta el momento ninguno de lo tres delitos que se me imputan. Hago un llamado a la doctora Betssy Chávez Chino para que deponga su actitud, su medida de lucha, su huelga de hambre, indicándole de que al pueblo no le defiende poniendo un cuerpo inerte en un camposanto con un madero encima, sino acompañándola en sus luchas permanentemente. Fuerza, doctora", dijo.

Por otro lado, como en reiteradas ocasiones desde que comenzó el juicio oral el 4 de marzo de este año, el exjefe de Estado rechazó las audiencias en el Poder Judicial.

Como se recuerda, Castillo y Chávez son investigados por el presunto delito de rebelión por el intento de golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022. En consecuencia, la Fiscalía ha solicitado 34 años de pena privativa de libertad para el exmandatario y 25 años y 6 meses para la ex primera ministra, así como la inhabilitación para ejercer la función pública y una reparación civil de S/64 millones.

Ciudadanos de Arequipa se solidarizan con Betssy Chávez

El último 27 de agosto, grupo de personas que se autoconvocaron se manifestó en las calles del centro de Arequipa para expresar su respaldo a Betssy Chávez, quien lleva cinco días en huelga de hambre. Los manifestantes iniciaron su recorrido en la plaza España y caminaron por varias calles hasta llegar a la Plaza de Armas de Arequipa, donde compartieron sus opiniones sobre la severa decisión que tomó la ex primera ministra.

“Para nosotros, Betssy Chávez representa a Micaela Bastidas, del pueblo reprimido, que se encuentra injustamente bajo una prisión preventiva dispuesta por un régimen dictatorial. Quieren callarla con maltratos, viendo una triste realidad como el sistema penal en Perú”, dijo un ciudadano.

"Esta dictadura mató a nuestros hermanos y hermanas. Vivimos con la cabeza agachada, siendo explotados, esa es nuestra sociedad. Por eso, hoy salimos a las calles para pedir libertad", añadieron otros tantos.