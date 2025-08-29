Betssy Chávez: internas del penal desestiman denuncias de exministra sobre abusos en su contra

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) visitó el penal de mujeres anexo de Chorrillos para verificar la situación de Betssy Chávez, quien cumple huelga de hambre seca como modo de protesta a una serie de presuntos abusos que sufre en el interior del centro penitenciario. Al conversar con algunas reclusas, estas indicaron a las CNDDHH que las denuncias presentadas por la exministra "no se ajustan de manera exacta a su experiencia en el penal".

El colectivo realizó su visita el último 26 de agosto. Por medio de un comunicado anunciaron que Chávez Chino continuará con su huelga de hambre seca hasta que se disponga su traslado al penal Virgen de Fátima, solicitud que ha planteado junto con otras dos internas.

Respecto al estado de salud de la exprimera ministra, la delegación constató que es evaluada de manera diaria por un médico legista. Indicó que presenta "la presión un poco elevada y cierto nivel de deshidratación".

En tanto, sobre la condiciones de reclusión, el colectivo verificó que "ocupa un ambiente en el pabellón 1, segundo piso, en una zona denominada "cabinas", que comparte con otra interna y que cuenta con mejores condiciones que las celdas comunes, incluyendo un televisor y un calentador de agua". Asimismo, precisaron que "todo el pabellón tiene acceso a un patio común, apreciándose la instalación de teléfonos públicos utilizados por las internas para sus comunicaciones, así como una biblioteca pequeña surtida de libros diversos".

Sobre las denuncias formuladas por Chávez, detallaron que estas "ya son investigadas por dos fiscalías y que la Unidad de Asistencia al

Víctimas y Testigos (UDAVIT) del Ministerio Público viene interviniendo en el caso".

Finalmente, indicaron que conversaron con las delegadas e internas, quienes manifestaron que las denuncias de presuntos maltratos y amenazas denunciadas por Chávez "no reflejan de manera exacta su experiencia en el penal". "Al mismo tiempo, manifestaron preocupación por el clima de tensión generado y subrayaron la necesidad de que se adopten medidas que aseguren una convivencia adecuada", agregaron.

La delegación estuvo integrada por Miguel Jugo, secretario adjunto de la CNDDHH; Jennie Dador, exsecretaria ejecutiva de la CNDDHH; Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh); y Silvia Alayo, representante de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS). Durante la visita se sostuvieron reuniones con la directora del penal, personal penitenciario, delegadas e internas, además de un encuentro Chávez Chino.

Estas son las acusaciones de Betssy Chávez contra el penal de Mujeres

Chávez Chino explicó que la decisión de acatar una huelga de hambre seca radical y no permitir atención médica de ningún tipo se debe a que no tiene sentido de que la "hidraten y continúen los abusos del INPE".

"Me es humanamente imposible continuar resistiendo físicamente a todos los maltratos y abusos del INPE adscrito al Ministerio de Justicia y que responde directamente a la señora Dina Boluarte y que tienen como consigna mi deterioro continuo, imposibilitando que pueda asistir a las diligencias judiciales como lo venía haciendo debido al constante acoso, maltrato y tortura que no solo no han cesado sino que empeoran día a día", se lee.

Indica que los abusos que recibe le impiden, incluso, acceder a los servicios higiénicos ni reunirse con su defensa legal. Asimismo, denuncia ser víctima de reglaje y amenazas de muerte.

