HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      
Política

Bettsy Chávez levanta huelga de hambre: exige cambio de cárcel y renuncia de directora de Chorrillos

El abogado de la exministra comunicó que su patrocinada levantó su huelga de hambre por 48 horas, tras la visita de un grupo de congresistas que le mostraron su apoyo.

Betssy Chávez pide ser trasladada al penal Virgen de Fátima. Foto: composición LR
Betssy Chávez pide ser trasladada al penal Virgen de Fátima. Foto: composición LR

Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, explicó que la huelga de hambre de 15 días y un día de huelga seca de su defendida fue suspendida por 48 horas, hasta el mediodía del viernes 21 de agosto, para que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cumpla con dos exigencias.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Betssy Chávez ha accedido a esta tregua de 48 horas, la cual terminará este viernes a mediodía, con la condición de que ella y dos testigos, que también han sido amenazadas e intimidadas, sean trasladadas al Penal Virgen de Fátima para garantizar su seguridad y salud. Además, exige la remoción de la jefa de seguridad, Elvia Córdoba, de la jefa del Órgano Técnico de Tratamiento (OTT), Vilma Páucar, y de la directora del penal, Nelly Aquino", declaró el letrado para este medio.

PUEDES VER: ¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

lr.pe

Asimismo, recalcó que el levantamiento de huelga ha sido a pedido de un grupo de 8 congresistas que acudieron al penal y se hicieron responsables del cumplimiento de estas medidas, tras conversar con las autoridades del Inpe. "Esperamos que hasta el día viernes se pueda cumplir. Caso contrario, Betssy Chávez empezará indefectiblemente esta huelga", sentenció Noblecilla.

Los congresistas que se acercaron al centro penitenciario fueron: Guillermo Bermejo, Esmeralda Limachi, Hamlet Echeverría, Jaime Quito, Víctor Cutipa, Heidy Juárez, Elías Varas y Carlos Zeballos.

Notas relacionadas
Jaime Chincha sobre mensaje testamentario de Bettsy Chávez: "Es una eutanasia lenta"

Jaime Chincha sobre mensaje testamentario de Bettsy Chávez: "Es una eutanasia lenta"

LEER MÁS
Betssy Chávez no se presentó en juicio oral: abogado denuncia que exministra "durmió en un pasillo porque fue amenazada"

Betssy Chávez no se presentó en juicio oral: abogado denuncia que exministra "durmió en un pasillo porque fue amenazada"

LEER MÁS
Pedro Castillo: "Responsabilizo al régimen de la usurpadora Dina Boluarte por la vida e integridad de Betssy Chavez"

Pedro Castillo: "Responsabilizo al régimen de la usurpadora Dina Boluarte por la vida e integridad de Betssy Chavez"

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra cumplirá prisión preventiva en el penal de Lurigancho: INPE anuló resolución que dispuso su ingreso a Barbadillo

Martín Vizcarra cumplirá prisión preventiva en el penal de Lurigancho: INPE anuló resolución que dispuso su ingreso a Barbadillo

LEER MÁS
¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

LEER MÁS
Poder Judicial condena a dos topógrafos colombianos por realizar estudios en el distrito de Santa Rosa

Poder Judicial condena a dos topógrafos colombianos por realizar estudios en el distrito de Santa Rosa

LEER MÁS
Jaime Chincha sobre mensaje testamentario de Bettsy Chávez: "Es una eutanasia lenta"

Jaime Chincha sobre mensaje testamentario de Bettsy Chávez: "Es una eutanasia lenta"

LEER MÁS
Fiscalía no podrá acceder a registros migratorios de Rafael López Aliaga por decisión del PJ

Fiscalía no podrá acceder a registros migratorios de Rafael López Aliaga por decisión del PJ

LEER MÁS
Magistrado del TC tras fallo a favor de Boluarte admite que Congreso se equivocó con Castillo: se debió proteger la investidura

Magistrado del TC tras fallo a favor de Boluarte admite que Congreso se equivocó con Castillo: se debió proteger la investidura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beto Ortiz queda desconcertado tras episodios de agresión de Greissy Ortega por parte de Ítalo Villaseca en 'El valor de la verdad'

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota