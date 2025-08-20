Bettsy Chávez levanta huelga de hambre: exige cambio de cárcel y renuncia de directora de Chorrillos

Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, explicó que la huelga de hambre de 15 días y un día de huelga seca de su defendida fue suspendida por 48 horas, hasta el mediodía del viernes 21 de agosto, para que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cumpla con dos exigencias.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Betssy Chávez ha accedido a esta tregua de 48 horas, la cual terminará este viernes a mediodía, con la condición de que ella y dos testigos, que también han sido amenazadas e intimidadas, sean trasladadas al Penal Virgen de Fátima para garantizar su seguridad y salud. Además, exige la remoción de la jefa de seguridad, Elvia Córdoba, de la jefa del Órgano Técnico de Tratamiento (OTT), Vilma Páucar, y de la directora del penal, Nelly Aquino", declaró el letrado para este medio.

Asimismo, recalcó que el levantamiento de huelga ha sido a pedido de un grupo de 8 congresistas que acudieron al penal y se hicieron responsables del cumplimiento de estas medidas, tras conversar con las autoridades del Inpe. "Esperamos que hasta el día viernes se pueda cumplir. Caso contrario, Betssy Chávez empezará indefectiblemente esta huelga", sentenció Noblecilla.

Los congresistas que se acercaron al centro penitenciario fueron: Guillermo Bermejo, Esmeralda Limachi, Hamlet Echeverría, Jaime Quito, Víctor Cutipa, Heidy Juárez, Elías Varas y Carlos Zeballos.