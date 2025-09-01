Pedro Castillo: Corte Suprema rechaza pedido del expresidente para anular su prisión preventiva

Seguirá en prisión. El expresidente Pedro Castillo permanecerá recluso en el penal de Barbadillo luego de que la Corte Suprema rechazara el pedido realizado por la defensa del exmandatario para dar por concluida la pena de prisión preventiva en su contra, según informó RPP. El mandatario se encuentra siendo investigado por el presunto delito de rebelión, que se habría efectuado luego del intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre del 2022.

Pocos días atrás, el juez supremo Juan Carlos Checkley aceptó la solicitud que el exjefe de Estado para que su prisión preventiva sea observada y concluida. No obstante, el propio magistrado volvió a rechazar el pedido del exmandatario para llevar el juicio oral en libertad. Anteriormente, Checkley rechazó declarar fundado el pedido del exmandatario, quien señaló que solo los fiscales supremos debían investigarlo y no los provisionales.

Durante la audiencia de apelación el 21 de agosto, el abogado de Castillo, Juan Sifuentes Bustillos sustentó el cese de la prisión preventiva al señalar que el expresidente habría cumplido "en demasía" el tiempo en prisión desde diciembre del 2022. "Está preso más de 32 meses conforme lo ha dispuesto su despacho".

Asimismo, el letrado basó sus alegatos en la resolución que liberó del juicio oral y las investigaciones contra el exministro y actual congresista, Roberto Sánchez Palomino. Según Sifuentes, al dejar de lado a Sánchez de las indagaciones, se "ha desvanecido" la acusación contra su patrocinado. "Si uno de los coautores no participa, ¿qué caso tiene que otro coautor, que supuestamente ha participado con Sánchez Palomino, sea procesado?", cuestionó.

Por otro lado, como parte de sus argumentos en busca de liberar al expresidente, el abogado recordó la situación que vive la ex primera ministra, Betssy Chávez, y la huelga de hambre que emprendió como protesta por la falta de seguridad hacia su persona.

Juan Sifuentes anunció que presentarán un habeas corpus al Poder Judicial debido a que se detuvo irregularmente al exmandatario cuando asumía funciones.

Alegatos de la Fiscalía

El representante del Ministerio Público, el fiscal Martín Rivas Belotti, señaló que, en el caso de Roberto Sánchez Palomino, su exclusión de las investigaciones se dio debido a que, según la Sala Penal Permanente, "no realizó ningún acto de intervención en el mensaje a la Nación", y tampoco después de ello.

Asimismo, Rivas Belotti recalcó que la decisión que se dio en torno al congresista, no es un nuevo "elemento de convicción para solicitar el cese de la prisión preventiva".

En tanto, sobre las presuntas irregularidades que sostuvo el abogado de Castillo en cuanto a su detención, el fiscal le respondió indicando que todo ello "ha sido factible por tutela de derechos" y se realizó respetando el debido proceso.

"No hay, no hemos escuchado ningún nuevo elemento de convicción que demuestre que no subsisten los motivos que determinaron la medida de prisión preventiva", dijo el fiscal y solicitó declarar infundada la solicitud de Castillo.

Pedro Castillo se pronunció en la audiencia

"El Poder Judicial ha sido cuestionado en este juicio cuando yo mismo en calidad de imputado en esta sala de jueces provisionales me han declarado que la provisionalidad es sinónimo de injusticia. Usted verá en este juicio cómo la propia jueza se cruza en comunicación con el propio fiscal para indicarle por dónde ir, se olvida que no es fiscal y es jueza", dijo.

"Con respecto, no solamente a la situación de la detención. El señor Sánchez Palomino ha sido involucrado en esta investigación como coautor, y entiendo que la coautoría si uno sale de ese delito, se ha debilitado o deja de ser con razón a los demás. Pienso que usted tiene la oportunidad de reivindicarse", acotó.