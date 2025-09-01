HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Pedro Castillo: Corte Suprema rechaza pedido del expresidente para anular su prisión preventiva

La Corte Suprema consideró que Pedro Castillo debe seguir recluido en Barbadillo. Castillo es investigado por presunto delito de rebelión tras el intento de golpe de Estado.

Pedro Castillo continuará en prisión preventiva hasta diciembre del 2025. Foto: Poder Judicial
Pedro Castillo continuará en prisión preventiva hasta diciembre del 2025. Foto: Poder Judicial

Seguirá en prisión. El expresidente Pedro Castillo permanecerá recluso en el penal de Barbadillo luego de que la Corte Suprema rechazara el pedido realizado por la defensa del exmandatario para dar por concluida la pena de prisión preventiva en su contra, según informó RPP. El mandatario se encuentra siendo investigado por el presunto delito de rebelión, que se habría efectuado luego del intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre del 2022.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Pocos días atrás, el juez supremo Juan Carlos Checkley aceptó la solicitud que el exjefe de Estado para que su prisión preventiva sea observada y concluida. No obstante, el propio magistrado volvió a rechazar el pedido del exmandatario para llevar el juicio oral en libertad. Anteriormente, Checkley rechazó declarar fundado el pedido del exmandatario, quien señaló que solo los fiscales supremos debían investigarlo y no los provisionales.

Durante la audiencia de apelación el 21 de agosto, el abogado de Castillo, Juan Sifuentes Bustillos sustentó el cese de la prisión preventiva al señalar que el expresidente habría cumplido "en demasía" el tiempo en prisión desde diciembre del 2022. "Está preso más de 32 meses conforme lo ha dispuesto su despacho".

PUEDES VER: Dina Boluarte olvida acusaciones en su contra: "Apostemos por candidatos que respeten la democracia"

lr.pe

Asimismo, el letrado basó sus alegatos en la resolución que liberó del juicio oral y las investigaciones contra el exministro y actual congresista, Roberto Sánchez Palomino. Según Sifuentes, al dejar de lado a Sánchez de las indagaciones, se "ha desvanecido" la acusación contra su patrocinado. "Si uno de los coautores no participa, ¿qué caso tiene que otro coautor, que supuestamente ha participado con Sánchez Palomino, sea procesado?", cuestionó.

Por otro lado, como parte de sus argumentos en busca de liberar al expresidente, el abogado recordó la situación que vive la ex primera ministra, Betssy Chávez, y la huelga de hambre que emprendió como protesta por la falta de seguridad hacia su persona.

Juan Sifuentes anunció que presentarán un habeas corpus al Poder Judicial debido a que se detuvo irregularmente al exmandatario cuando asumía funciones.

PUEDES VER: Pedro Castillo recibe hasta 10 visitas por día en Barbadillo: congresistas y exministros lo frecuentan

lr.pe

Alegatos de la Fiscalía

El representante del Ministerio Público, el fiscal Martín Rivas Belotti, señaló que, en el caso de Roberto Sánchez Palomino, su exclusión de las investigaciones se dio debido a que, según la Sala Penal Permanente, "no realizó ningún acto de intervención en el mensaje a la Nación", y tampoco después de ello.

Asimismo, Rivas Belotti recalcó que la decisión que se dio en torno al congresista, no es un nuevo "elemento de convicción para solicitar el cese de la prisión preventiva".

En tanto, sobre las presuntas irregularidades que sostuvo el abogado de Castillo en cuanto a su detención, el fiscal le respondió indicando que todo ello "ha sido factible por tutela de derechos" y se realizó respetando el debido proceso.

"No hay, no hemos escuchado ningún nuevo elemento de convicción que demuestre que no subsisten los motivos que determinaron la medida de prisión preventiva", dijo el fiscal y solicitó declarar infundada la solicitud de Castillo.

Pedro Castillo se pronunció en la audiencia

"El Poder Judicial ha sido cuestionado en este juicio cuando yo mismo en calidad de imputado en esta sala de jueces provisionales me han declarado que la provisionalidad es sinónimo de injusticia. Usted verá en este juicio cómo la propia jueza se cruza en comunicación con el propio fiscal para indicarle por dónde ir, se olvida que no es fiscal y es jueza", dijo.

"Con respecto, no solamente a la situación de la detención. El señor Sánchez Palomino ha sido involucrado en esta investigación como coautor, y entiendo que la coautoría si uno sale de ese delito, se ha debilitado o deja de ser con razón a los demás. Pienso que usted tiene la oportunidad de reivindicarse", acotó.

Notas relacionadas
Pedro Castillo cuestiona fallo del TC a favor de Dina Boluarte: "Cuando estaba en mi gobierno se me sacó muchas imputaciones"

Pedro Castillo cuestiona fallo del TC a favor de Dina Boluarte: "Cuando estaba en mi gobierno se me sacó muchas imputaciones"

LEER MÁS
Pedro Castillo se quiebra en juicio oral y respalda a Betssy Chávez: "Mi solidaridad con la señora, fuerza, doctora"

Pedro Castillo se quiebra en juicio oral y respalda a Betssy Chávez: "Mi solidaridad con la señora, fuerza, doctora"

LEER MÁS
Presidenta del TC justifica trato diferente a Boluarte y Castillo: “Su situación es especial, dio un golpe de Estado”

Presidenta del TC justifica trato diferente a Boluarte y Castillo: “Su situación es especial, dio un golpe de Estado”

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefa de Investigación de Panamericana denuncia atentado en su contra concertado por Juan Santivánez y Nicanor Boluarte

Jefa de Investigación de Panamericana denuncia atentado en su contra concertado por Juan Santivánez y Nicanor Boluarte

LEER MÁS
Elecciones 2026: estas son las tres alianzas políticas oficializadas por el Jurado Nacional de Elecciones hasta el momento

Elecciones 2026: estas son las tres alianzas políticas oficializadas por el Jurado Nacional de Elecciones hasta el momento

LEER MÁS
Expresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla: “Podemos salirnos de la OEA, la ONU, y sumarnos al club de Cuba, Venezuela, Nicaragua”

Expresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla: “Podemos salirnos de la OEA, la ONU, y sumarnos al club de Cuba, Venezuela, Nicaragua”

LEER MÁS
Andrés Hurtado 'Chibolín' envió carta al TC en busca de anular prisión preventiva : "Me ha llevado a alejarme de mi familia"

Andrés Hurtado 'Chibolín' envió carta al TC en busca de anular prisión preventiva : "Me ha llevado a alejarme de mi familia"

LEER MÁS
Dina Boluarte y Juan Santiváñez apresuran construcción de penal 'El Frontón' sin mayores estudios técnicos

Dina Boluarte y Juan Santiváñez apresuran construcción de penal 'El Frontón' sin mayores estudios técnicos

LEER MÁS
Cardenal Castillo en misa de Santa Rosa de Lima: "Las locas ilusiones enloquecen a las personas, la ambición por los puestos altos"

Cardenal Castillo en misa de Santa Rosa de Lima: "Las locas ilusiones enloquecen a las personas, la ambición por los puestos altos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota