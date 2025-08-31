HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre
Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     
Política

Cardenal Castillo en misa de Santa Rosa de Lima: "Las locas ilusiones enloquecen a las personas, la ambición por los puestos altos"

Durante la homilía por la conmemoración de Santa Rosa de Lima, Monseñor Carlos Castillo envió un fuerte mensaje para las autoridades en el Perú.

Cardenal Castillo brindó un discurso el último 30 de agosto por el día de Santa Rosa de Lima. Foto: Arzobispado de Lima
Cardenal Castillo brindó un discurso el último 30 de agosto por el día de Santa Rosa de Lima. Foto: Arzobispado de Lima

El cardenal de Lima, monseñor Carlos Castillo, brindó un discurso por la conmemoración del día de Santa Rosa de Lima. Durante su mensaje del último sábado 30 de agosto en la Catedral de Lima, Castillo recordó la vida de la virgen y la manera en la que se desprendía de los bienes materiales y mantenía su humildad. Asimismo, en la homilía resaltó que "las locas ilusiones enloquecen a las personas" que buscan poder y dinero en el mundo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Cuenta su madre lo siguiente y ella repite las palabras que Rosa dijo. Llevó consigo un día a la oficina en que se labraban los metales de plata. Retirándose Rosa y preguntándole su madre si no le movía la curiosidad, respondió que no, que de los minerales se sacaba escasamente el oro de la virtud. Madre, dijo, estos son bienes mentirosos, tienen muchos achaques y es la moneda que el mundo ofrece para perdernos. Los del Espíritu son los verdaderos y en la voluntad nuestra tiene asegurada la adoración, pues los tenemos siempre que los queremos. Eso es sumamente importante. Ella debería colaborar con su papá en la mina y ella rechaza porque los metales pierden a las personas, los enloquecen", relató.

PUEDES VER: Andrés Hurtado 'Chibolín' envió carta al TC en busca de anular prisión preventiva: "Me ha llevado a alejarme de mi familia"

lr.pe

Luego, el cardenal Castillo agregó a su mensaje: "Como dice hoy día la primera lectura, las locas ilusiones enloquecen a las personas, la locura por el oro, por la ambición, por el dinero, por los puestos altos, por el poder. Y, simultáneamente, Rosa dice: Esos minerales se producen con muchos achaques, o sea, los dolores de la gente que trabaja".

"Esta actitud de rosa de distanciarse de un modo de trabajar al servicio del oro, del dinero, de la promoción personal, del egoísmo, fue desde muy pequeña realizado. Por eso es que Rosa nos deja un legado de enraizamiento profundo en nuestra realidad y por eso es que la recordamos, porque nos ha tocado en lo más profundo, en la médula de nuestro ser peruanos", agregó.

PUEDES VER: Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

lr.pe

Arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, llama la atención a las autoridades del país: "Adoran al dios dinero"

Anteriormente, el 13 de julio, el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, instó a los líderes del país a enfocarse en satisfacer las necesidades de la población, en lugar de priorizar sus propios intereses y "adorar al dios dinero" o "llenarse de plata con las tareas que se les encomiendan a las personas".

"Inclusive en un país como el nuestro en el que todos mayormente somos católicos, pero que, por una serie de motivos, se nos van pegando costumbres y también las tentaciones propias del tiempo. Seguramente que algunas personas pueden ser muy creyentes, pero en la práctica estamos detrás, por ejemplo, lo vemos en la cuestión dirigencial de nuestro país que, en vez de tener y buscar el bien común que es un buen paso para la vida eterna, muchas veces se busca simple y llanamente llenarse de plata con las tareas que se le encomiendan a las personas", resaltó.

Luego, acotó: "Eso ocurre dentro y fuera de la Iglesia también. El dios dinero se nos apodera y nos cegamos y creemos que él va a dar vida eterna. Justamente, el señor dice en el evangelio de Lucas 'o Dios o el dinero'".

Notas relacionadas
Devoto lleva una maleta llena con 3.000 cartas para arrojarlas al pozo de Santa Rosa de Lima: “Pesa más de 10 kilos”

Devoto lleva una maleta llena con 3.000 cartas para arrojarlas al pozo de Santa Rosa de Lima: “Pesa más de 10 kilos”

LEER MÁS
¿Cuál fue el nombre real de Santa Rosa de Lima y dónde nació la patrona del Perú y América?

¿Cuál fue el nombre real de Santa Rosa de Lima y dónde nació la patrona del Perú y América?

LEER MÁS
Así se vivió la devoción a Santa Rosa de Lima: fieles llenan el Pozo de los Deseos con sus cartas

Así se vivió la devoción a Santa Rosa de Lima: fieles llenan el Pozo de los Deseos con sus cartas

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

LEER MÁS
Agente “Maflo”, el espía que delató al general Juan Rivero Lazo como cabecilla del grupo Colina

Agente “Maflo”, el espía que delató al general Juan Rivero Lazo como cabecilla del grupo Colina

LEER MÁS
Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”.

Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”.

LEER MÁS
Ni RLA ni Fujimori: resultados de encuestas no garantizan la victoria de quienes ocupan los primeros lugares

Ni RLA ni Fujimori: resultados de encuestas no garantizan la victoria de quienes ocupan los primeros lugares

LEER MÁS
Andrés Hurtado 'Chibolín' envió carta al TC en busca de anular prisión preventiva : "Me ha llevado a alejarme de mi familia"

Andrés Hurtado 'Chibolín' envió carta al TC en busca de anular prisión preventiva : "Me ha llevado a alejarme de mi familia"

LEER MÁS
'Congresito': Carlincatura satiriza el nombramiento de la nueva mascota de una institución del Estado

'Congresito': Carlincatura satiriza el nombramiento de la nueva mascota de una institución del Estado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota