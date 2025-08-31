Cardenal Castillo en misa de Santa Rosa de Lima: "Las locas ilusiones enloquecen a las personas, la ambición por los puestos altos"

El cardenal de Lima, monseñor Carlos Castillo, brindó un discurso por la conmemoración del día de Santa Rosa de Lima. Durante su mensaje del último sábado 30 de agosto en la Catedral de Lima, Castillo recordó la vida de la virgen y la manera en la que se desprendía de los bienes materiales y mantenía su humildad. Asimismo, en la homilía resaltó que "las locas ilusiones enloquecen a las personas" que buscan poder y dinero en el mundo.

"Cuenta su madre lo siguiente y ella repite las palabras que Rosa dijo. Llevó consigo un día a la oficina en que se labraban los metales de plata. Retirándose Rosa y preguntándole su madre si no le movía la curiosidad, respondió que no, que de los minerales se sacaba escasamente el oro de la virtud. Madre, dijo, estos son bienes mentirosos, tienen muchos achaques y es la moneda que el mundo ofrece para perdernos. Los del Espíritu son los verdaderos y en la voluntad nuestra tiene asegurada la adoración, pues los tenemos siempre que los queremos. Eso es sumamente importante. Ella debería colaborar con su papá en la mina y ella rechaza porque los metales pierden a las personas, los enloquecen", relató.

Luego, el cardenal Castillo agregó a su mensaje: "Como dice hoy día la primera lectura, las locas ilusiones enloquecen a las personas, la locura por el oro, por la ambición, por el dinero, por los puestos altos, por el poder. Y, simultáneamente, Rosa dice: Esos minerales se producen con muchos achaques, o sea, los dolores de la gente que trabaja".

"Esta actitud de rosa de distanciarse de un modo de trabajar al servicio del oro, del dinero, de la promoción personal, del egoísmo, fue desde muy pequeña realizado. Por eso es que Rosa nos deja un legado de enraizamiento profundo en nuestra realidad y por eso es que la recordamos, porque nos ha tocado en lo más profundo, en la médula de nuestro ser peruanos", agregó.

Arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, llama la atención a las autoridades del país: "Adoran al dios dinero"

Anteriormente, el 13 de julio, el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, instó a los líderes del país a enfocarse en satisfacer las necesidades de la población, en lugar de priorizar sus propios intereses y "adorar al dios dinero" o "llenarse de plata con las tareas que se les encomiendan a las personas".

"Inclusive en un país como el nuestro en el que todos mayormente somos católicos, pero que, por una serie de motivos, se nos van pegando costumbres y también las tentaciones propias del tiempo. Seguramente que algunas personas pueden ser muy creyentes, pero en la práctica estamos detrás, por ejemplo, lo vemos en la cuestión dirigencial de nuestro país que, en vez de tener y buscar el bien común que es un buen paso para la vida eterna, muchas veces se busca simple y llanamente llenarse de plata con las tareas que se le encomiendan a las personas", resaltó.

Luego, acotó: "Eso ocurre dentro y fuera de la Iglesia también. El dios dinero se nos apodera y nos cegamos y creemos que él va a dar vida eterna. Justamente, el señor dice en el evangelio de Lucas 'o Dios o el dinero'".