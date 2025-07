En la audiencia judicial de este martes 22 de julio, Betssy Chávez, ex primera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo, reapareció públicamente tras estar ausente por varias sesiones y denunció un supuesto intento de represalia por parte del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). Según dijo, se busca enviarla a una celda de castigo por 45 días como medida disciplinaria tras sus reclamos por presuntas amenazas recibidas dentro del Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos, por lo que pidió a la jueza Norma Carbajal remitirle el documento que avalaba su dispensa para ausentarse de las audiencias por tener representación legal.

"Jamás he recibido una sola sanción por problemas de conducta, pero se me han aperturado 6 procedimientos administrativos por no asistir a diligencias judiciales (...) lo que se busca es enviarme a una celda de castigo hasta por 45 días en total aislamiento", afirmó Chávez durante su intervención. Añadió que ha sido víctima de hostigamiento por parte de la directora, Nelly Aquino, a quien responsabilizó directamente por su situación actual.

En tanto, la jueza directora jefa de debates, Norma Carbajal resolvió entregarle las copias de los documentos que le otorgan la justificación de su ausentismo. Además, la exministra mencionó no haber sido revisada por un médico y solicitó que se apersone la Fiscalía de Derechos Humanos al establecimiento penitenciario en el que se encuentra recluida. "El día de hoy no he sido revisada por ningún médico, pido a la Fiscalía de Derechos Humanos apersonarse", señaló.

Chávez, quien enfrenta un proceso penal por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Castillo ocurrido el pasado 7 de diciembre de 2022, aseguró que su vida corre riesgo dentro del penal.

Hace unos días, su abogado, Raúl Noblecilla, afirmó que su defendida habría sido amenazada por internas vinculadas a la banda criminal internacional El Tren de Aragua y reclamó que tengan expuesta de esa manera a su patrocinada. Mientras tanto, Chávez permanece en huelga de hambre por los supuestos abusos de los que vendría siendo víctima.