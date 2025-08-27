Ciudadanos de Arequipa se solidarizan con Betssy Chávez

Manifestantes hicieron un llamado a las mujeres arequipeñas para que se sumen al apoyo. | Fuente: Mirelia Quispe / La República. | Créditos: composición LR/Mirelia Quispe.

Manifestantes hicieron un llamado a las mujeres arequipeñas para que se sumen al apoyo. | Fuente: Mirelia Quispe / La República. | Créditos: composición LR/Mirelia Quispe.

Un grupo de autoconvocados salió a las calles del centro de Arequipa para mostrar su apoyo a Betssy Chávez, quien se mantiene en huelga de hambre desde hace cinco días. Los manifestantes partieron desde la plaza España y recorrieron diversas calles hasta llegar a la Plaza de Armas de Arequipa, desde donde emitieron sus opiniones respecto a la drástica medida que adoptó la exprimera ministra.

“Para nosotros, Betssy Chávez representa a Micaela Bastidas del pueblo reprimido, que se encuentra injustamente bajo una prisión preventiva dispuesto por un régimen dictatorial. Quieren callarla con maltratos, viendo una triste realidad como el sistema penal en Perú”, expresó Marco Román.

"¡Libertad para Betssy Chávez!, si eres mujer no puedes ser indiferente a su tortura. Arequipa está contigo hermana Betssy Chávez", arengaron los presentes.

Asimismo, hicieron un llamado a las mujeres arequipeñas para que se sumen al apoyo: “Arequipeñas, una mujer como ustedes está siendo torturada en la cárcel ¿Dónde están las mujeres? Vilmente está siendo torturada por criminales delincuentes que dicen ser nuestros gobernantes”.

Durante el recorrido, se observaron adultos mayores y algunos jóvenes con megáfonos en mano. Desde la Plaza de Armas también recordaron a las víctimas mortales de lo que reconocen como un "sistema de dictadura".

“Esta dictadura mató a nuestros hermanos y hermanas. Vivimos con la cabeza agachada, siendo explotados, esa es nuestra sociedad. Por eso, hoy salimos a las calles para pedir libertad", enfatizaron.