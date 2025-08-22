Betssy Chávez: INPE niega presuntos maltratos contra exministra pese a la grave denuncia

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó que tras la denuncia de presuntos maltratos realizada por la ex primera ministra Betssy Chávez se realizaron las indagaciones preliminares correspondientes y estas no advierten riesgos contra su integridad.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En su comunicado precisan que respecto a la denuncia presentada el 16 de julio último, se dispuso que la Oficina de Asuntos Internos (OAI) se constituya al establecimiento penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos a realizar las indagaciones preliminares. El resultado fue "que no existe elemento de prueba que en ese penal se estaría realizando actos de connotación ilícita vinculado a los delitos de cohecho, cohecho pasivo y organización criminal".

PUEDES VER: Asociación Peruana de Derecho Constitucional pide que no se creen nuevas bancadas iniciado el Congreso bicameral

De igual forma, sobre la denuncia presentada el 18 de agosto ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema donde denuncia amenazas, se señala que en "la investigación administrativa realizada no existen elementos que corroboren y/o evidencian las presuntas amenazas o que pongan en riesgo su integridad personal".

Finalmente, sobre el pedido de traslado a otro centro penitenciario, precisaron que este debe ser presentado exclusivamente por "la interna ante la institución, para su respectiva evaluación, con el fin de determinar si procede o no su traslado".

Betssy Chávez denuncia una serie de abusos por parte del INPE

Chávez Chino explicó que la decisión de acatar una huelga de hambre seca radical y no permitir atención médica de ningún tipo se debe a que no tiene sentido de que la "hidraten y continúen los abusos del INPE".

"Me es humanamente imposible continuar resistiendo físicamente a todos los maltratos y abusos del INPE adscrito al Ministerio de Justicia y que responde directamente a la señora Dina Boluarte y que tienen como consigna mi deterioro continuo, imposibilitando que pueda asistir a las diligencias judiciales como lo venía haciendo debido al constante acoso, maltrato y tortura que no solo no han cesado sino que empeoran día a día", se lee.

Indica que los abusos que recibe le impiden, incluso, acceder a los servicios higiénicos ni reunirse con su defensa legal. Asimismo, denuncia ser víctima de reglaje y amenazas de muerte.