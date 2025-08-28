¡Como si fuera el presidente!: ministros defienden a Nicanor Boluarte de allanamiento en su domicilio

El domicilio de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, fue allanado por la Fiscalía. El operativo se justificó en que el llamado “hermanísimo”, como figura en documentos oficiales del Ministerio Público, estaría vinculado a presuntos actos de corrupción dentro de una organización criminal que habría sido liderada por Juan José Santiváñez. Ante ello, la mandataria salió en defensa de su hermano y afirmó: “Es un muñeco armado”. Al igual que ella, varios ministros de Estado también se pronunciaron en respaldo de Nicanor Boluarte, lo que ha puesto en cuestión la imparcialidad de las más altas instancias del Gobierno.

El primer ministro, Eduardo Arana, fue quien marcó la postura oficial del Ejecutivo frente al caso. A través de un comunicado difundido en redes sociales, calificó las acciones del Ministerio Público como un “agravio” al orden constitucional y aseguró que estas “afectan la democracia y la gobernabilidad del país”.

“El Ejecutivo en pleno rechaza tajantemente este abuso de poder que se realiza desde el Ministerio Público, el cual con estas acciones se pone del lado del desgobierno, en contra de la Constitución, la democracia, el Estado de Derecho y la institucionalidad. Es una situación que, como peruanos, no debemos permitir”, señala el pronunciamiento de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Siguiendo la línea marcada por Arana y en sintonía con los intereses de la jefa de Estado, los ministros de Transportes y Comunicaciones, Trabajo, Economía y Educación expresaron públicamente su rechazo al allanamiento realizado por la Fiscalía contra Nicanor Boluarte.

Nicanor Boluarte: ministros se alinean en favor al hermano de la presidenta

Morgan Quero, considerado uno de los más férreos defensores del Gobierno de Dina Boluarte, también cuestionó el procedimiento fiscal. El ministro de Educación señaló que el allanamiento respondía a una “práctica autoritaria” y criticó duramente al Ministerio Público por la manera en que investiga al hermano de la mandataria.

“Más de 14 horas ha durado este allanamiento al domicilio del señor Nicanor Boluarte. (…) Creo que esto es propio de una práctica absolutamente autoritaria, digna de regímenes totalitarios. (…) Estas medidas buscan quebrar la moral de las personas y, detrás de esa metáfora personal, está la búsqueda de algo que se inició hace mucho tiempo. (…) Como no han podido obligar a la presidenta a renunciar, han desarrollado estas otras estrategias”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, cuestionó que en menos de un año se haya allanado dos veces la vivienda de Nicanor Boluarte. “Hay varios supuestos para justificar un allanamiento. ¿Dos en un mismo año? ¿Cree la Fiscalía que en una segunda ocasión va a encontrar lo que no halló la primera vez? (…) Consideramos que el Poder Judicial y la Fiscalía han cometido un exceso. Nos preocupa que esto coincida con el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a la presidenta. (…) Lo que está en discusión aquí es si un segundo allanamiento en tan corto plazo tiene sentido”, afirmó.

César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones, aseguró que el hermano de la presidenta es víctima de “acoso político” proveniente del Ministerio Público y el Poder Judicial. “Lo ocurrido hoy con el allanamiento a la casa del señor Nicanor Boluarte es una clara muestra de acoso político permanente contra la mandataria, ministros, funcionarios y familiares. Rechazo el abuso y autoritarismo del Ministerio Público y propongo la reestructuración de esta entidad, así como la reorganización total del Poder Judicial”, manifestó en su cuenta de X (antes Twitter).

Finalmente, el ministro de Trabajo, Ángel Manero, consideró que este proceso judicial contra Nicanor Boluarte forma parte de una estrategia de “criminalización de la política” que ha debilitado la democracia en el país. “En los últimos años se ha criminalizado la política, y eso ha debilitado la democracia. (…) El partido Fuerza Popular, con el cual no coincido, también fue catalogado como organización criminal por decisión del sistema judicial. El Partido Aprista, en todo caso su líder Alan García, terminó, por la presión de la justicia, quitándose la vida. (…) La consecuencia es que la democracia, cuyo principal sustento son los partidos políticos, hoy está en crisis”, señaló.

Santiváñez, uno de los implicados, se mantuvo en silencio

El titular de Justicia, Juan José Santiváñez, evitó dar declaraciones sobre los allanamientos efectuados por la Fiscalía en el marco de las pesquisas que lo vinculan con un supuesto favorecimiento a una empresa minera. En la conferencia realizada este miércoles 27 de agosto en Palacio de Gobierno, optó por pronunciarse sobre la situación judicial del exmandatario Martín Vizcarra, dando la noticia de su trasladado del penal Ancón II al establecimiento de Barbadillo.

Aunque la prensa fue citada desde las 7:30 a. m., Santiváñez no respondió a las interrogantes de los periodistas respecto a las diligencias fiscales en la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado, relacionadas con la nueva investigación en curso.