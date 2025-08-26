HOYSuscripcion LR Focus

Política

Martín Vizcarra reapareció desde Ancón II y denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal: "Dejo constancia"

El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado al penal de Ancón II para continuar su prisión preventiva. Sigue el juicio oral por las presuntas coimas en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Martín Vizcarra denunció que puede ser cambiado de prisión. Foto: Captura.
El juicio oral contra Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua continúa. En ese marco, el expresidente reapareció en la audiencia desde el penal de Ancón II, luego de haber sido trasladado desde el penal de Barbadillo, donde fue recluido inicialmente tras recibir una orden de prisión preventiva por cinco meses.

"Hoy están diciendo que posiblemente me dicen que sea cambiado nuevamente de ubicación de donde me encuentro (Ancón II), no sé si dentro del mismo penal porque este es un penal grande de 2 mil internos u a otro penal. Pero lo raro es que esto se haga ajeno a la clasificación que hizo el propio INPE, entonces hay una serie de abusos contra mi persona, los cuales quiero dejar constancia", dijo Martín Vizcarra.

Durante su intervención, Vizcarra aprovechó la oportunidad para denunciar que, tras la última sesión del viernes 22 de agosto, fue trasladado de forma sorpresiva y sin notificación desde el penal de Barbadillo al penal de Ancón II, a pesar de que el INPE había determinado que le correspondía permanecer en Barbadillo.

PUEDES VER: Los primeros días de Martín Vizcarra en Ancón II: expresidente es recluido en el tópico del penal a falta de espacio adecuado

"En la última sesión, el viernes por la tarde, estuve presente hasta que terminó, alrededor de las 5 p.m. En ese momento, me encontraba en el penal de Barbadillo, ya que dos comisiones autónomas del INPE habían determinado que ese era el penal que me correspondía. Sin embargo, luego de la audiencia, de forma sorpresiva y abrupta, fui trasladado al penal de Ancón II. Me encuentro aquí sin haber recibido ninguna resolución ni comunicación previa. Simplemente me tomaron, me subieron a un vehículo y me llevaron a este nuevo penal, como si fuera un objeto", exclamó Vizcarra.

La audiencia del juicio oral contra Martín Vizcarra inició puntualmente a las 9:00 a.m. Fue su abogado Erwin Siccha, quien solicitó a la jueza Fernanda Ayasta un breve plazo para permitir su incorporación. Aunque inicialmente fue denegado, finalmente se concedió un receso de cinco minutos para que Vizcarra pudiera unirse a la audiencia virtual.

