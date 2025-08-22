HOYSuscripcion LR Focus

Política

Martín Vizcarra: así fue el traslado del expresidente al penal Ancón II para cumplir prisión preventiva

A solo unas horas de designarse el nuevo penal donde será recluido Martín Vizcarra, una unidad del INPE ingresó al penal de Barbadillo para llevar al expresidente hasta Ancón.

Cerca de las 7 de la noche, una unidad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ingreso al penal Barbadillo para trasladar a Martín Vizcarra al penal Ancón II donde deberá terminar de cumplir los 5 meses de prisión preventiva que ordenó el Poder Judicial en su contra. El abogado del expresidente César Figueredo confirmó a La República que fueron notificados de la orden en la tarde y que ese mismo día sería movilizado a una cárcel común.

Poco más de una semana fue el tiempo que estuvo recluido Vizcarra en el penal acondicionado especialmente para expresidentes y donde compartió espacio con Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo. La controversia inició el último miércoles 20 de agosto, cuando desde el INPE anunciaron que le realizarían una nueva clasificación carcelaria porque la inicial fue "irregular". Según esta debía ser trasladado al penal de Lurigancho, pero por temas de "seguridad" se determinó que su destino sea Ancón.

Ministro de Defensa y jefe de la FAP viajan a Francia y Suecia por la compra de 24 cazas

En conversación con RPP, minutos antes de que iniciara su traslado al penal de Ancón II, Martín Vizcarra culpó a Dina Boluarte de las acciones tomadas en su contra. El exmandatario sostuvo que la junta encargada de definir su permanencia en prisión había determinado que debía seguir en Barbadillo: “La junta determinó que lo que me correspondía era estar aquí, en Barbadillo, y que si se decía otra cosa era por decisión política. El INPE depende del Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia depende de Dina Boluarte. Lo digo con todas sus letras (…)”, afirmó.

Quien también responsabilizó al Gobierno fue el hermano de Martín Vizcarra, Mario Vizcarra. El militante de Perú Primero, señalado como posible carta presidencial del partido, advirtió que la jefa de Estado sería responsable de cualquier atentado contra la integridad de su hermano: “Aprovecho para responsabilizar al Gobierno actual de cualquier agresión que pueda sufrir Martín Vizcarra. Hago un llamado a los organismos internacionales para que sepan cómo se trata en el Perú, a las personas incómodas para los grupos que históricamente han gobernado el país”, indicó.

Dina Boluarte busca blindaje total: pide al TC que la Fiscalía solo pueda solicitarle información una vez

Defensa de Martín Vizcarra buscará librarlo de la prisión preventiva en su contra

Martín Vizcarra intenta revertir la medida que lo mantiene en prisión. El Poder Judicial aceptó revisar la apelación interpuesta por su defensa contra los cinco meses de prisión preventiva dictados en su contra dentro de las investigaciones por presunta corrupción. Será la Sala Penal de Apelaciones Nacional la que decida si corresponde mantener o levantar esta medida, mientras tanto, el exmandatario seguirá recluido. La decisión de admitir el recurso estuvo a cargo del juez Jorge Luis Chávez Tamariz, titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

La defensa de Vizcarra cuestiona la prisión preventiva alegando un uso indebido de las pruebas, falta de claridad en la sustentación del riesgo de fuga y la omisión de documentos que acreditaban su arraigo familiar y laboral. También señalaron que el magistrado no actuó con imparcialidad, que se recortaron los plazos de defensa y que se vulneraron derechos procesales. Frente a estos señalamientos, el juez consideró que la apelación fue presentada dentro del tiempo establecido y que cumplía con las exigencias legales para ser evaluada.

