Dina reaparece, Betssy en riesgo y Acuña con gerente “dulce” | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

INPE marca distancia sobre estado de salud de Betssy Chávez: aseguran que exministra rechazó controles médicos

El Instituto Nacional Penitenciario informó que, en dos ocasiones, Betssy Chávez se negó a la medición de sus signos vitales y, en por ello, se dispuso el monitoreo permanente de su estado de salud. La exministra es investigada por el presunto delito de rebelión por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022.

Ex primera ministra, Betssy Chávez, solicitó ser trasladada al penal Virgen de Fátima junto con dos reclusas. Foto: composición LR

El Instituto Nacional Penitenciario marcó distancia sobre el estado de salud de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra en su cuarto día de huelga de hambre seca dentro del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. A través de un comunicado emitido el último lunes 25 de agosto, el INPE informó que Chávez Chino rechazó la revisión médica del personal de salud del recinto penitenciario.

La exministra del gobierno de Pedro Castillo lleva a cabo esta medida como acto de protesta por los supuestos abusos y maltratos que, supuestamente, recibe por parte de los funcionarios y reclusos en la cárcel.

PUEDES VER: Ángel Manero se opone a la salida del Perú de la Corte IDH: "Hay ministros que están en contra"

"Se negó a la medida de sus signos vitales, motivo por el cual se le brindó información detallada sobre las consecuencias de su accionar, luego de lo cual formó el consentimiento informado. En una segunda visita médica, volvió a rechazar la atención", comunicó el INPE y señaló que se ha dispuesto el monitoreo permanente a la interna Chávez.

Por otro lado, el Instituto Penitenciario detalló que los rechazos de la exministra para ser revisada por el personal de salud ha sido notificado a la Fiscalía de Prevención del Delito de Villa El Salvador y a la Defensoría del Pueblo.

Por otro lado, el INPE mencionó que el pedido de traslado de Chávez junto con otras dos reclusas viene siendo evaluado a pesar de que, según el Reglamento de Código de Ejecución Penal, "determina que la solicitud debe hacerse de manera personal y no grupal".

En tanto, recordó el oficio leído durante el juicio oral en último 18 de agosto, en el que señalan que "no existen elementos que corroboren y/o evidencien las presuntas amenazas o maltratos por parte de las otras internas".

PUEDES VER: Congreso: proponen citar a Eduardo Arana y advierten que designación de Santiváñez atentaría contra la administración de justicia

Comunicado del INPE

Betssy Chávez podría morir en 3 días si continúa con huelga de hambre seca, advierte médico del INPE

La ex primera ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, se halla en condición crítica después de tres días en huelga de hambre seca en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos. Esta acción es una protesta por los abusos y malos tratos que, según ha denunciado en múltiples ocasiones, ha estado sufriendo a manos de funcionarios penitenciarios y reclusos del grupo terrorista Sendero Luminoso.

El abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, compartió en redes sociales el más reciente informe de salud proporcionado por el médico del INPE, Jesús Mejía Toribio. En este informe se señala que, si ella continúa con esta medida extrema, su organismo podría fallar en las próximas 72 horas, lo que podría llevar a su muerte.

"La falta de ingesta de agua puede ocasionar falla renal, alteraciones graves de electrolitos, alteraciones de la consciencia, trastornos cardiovasculares, y la muerte de un plazo aproximadamente 3 - 5 días", se lee en el documento.

"Continúo en el segundo día de huelga de hambre seca; hasta el momento el INPE no me da ninguna respuesta sobre la extradición conjunta. (…) Di 48 horas de tregua y, sin embargo, no se ha cumplido nuestra extracción pese a que hemos enviado la documentación. Tenemos la constante preocupación de que se atente contra nuestras vidas", se agregó a la misiva.

