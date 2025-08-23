Martín Vizcarra tras ser trasladado al penal Ancón II: "Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar"
El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado al penal Ancón II para cumplir la orden de prisión preventiva en su contra. En un mensaje difundido en redes sociales, aseguró que continuará luchando "contra el pacto mafioso" que, según él, mantiene el control del país.
El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado la noche del viernes 22 de agosto al penal Ancón II, también conocido como Piedras Gordas II, luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitiera la resolución en la que basa la decisión en motivos de seguridad penitenciaria.. El exmandatario se pronunció a través de sus redes sociales y aseguró que ningún pacto mafioso lo va a doblegar.
"Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar, no me van a doblegar. He pedido a mi equipo de defensa legal que ya no presente las acciones legales preparadas por esta injusta y arbitraria decisión. Sin embargo, seguiré luchando por la recuperación de la democracia y la unión de los peruanos contra el pacto mafioso que nos gobierna", publicó en su cuenta de X.
Asimismo, Vizcarra, quien ahora cumple cinco meses de prisión preventiva por los presuntos sobornos recibidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, calificó el traslado como una maniobra política.
"Las dos juntas clasificadoras determinaron que debía permanecer en Barbadillo, pero esta es una decisión de carácter político de otro nivel. El INPE depende del Ministerio de Justicia, y este de la presidenta Dina Boluarte", señaló para RPP minutos antes de su traslado.
El cambio de centro penitenciario se da luego de que la primera clasificación a Lurigancho fuera anulada. A pesar de que una segunda junta recomendó que Vizcarra continuara en el penal de Barbadillo, donde también se encuentran recluidos otros expresidentes como Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, el INPE decidió su traslado a Ancón II.