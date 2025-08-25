Bettsy Chávez podría morir en 3 días si continúa con huelga de hambre seca, advierte médico del INPE
La ex primera ministra de Pedro Castillo cumple 3 días sin ingerir alimentos ni agua en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos. El informe médico del INPE advierte que su organismo no resistirá más de 72 horas si mantiene la medida extrema.
La ex primera ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, se encuentra en estado crítico tras 3 días en huelga de hambre seca dentro del penal Anexo Mujeres de Chorrillos, como medida de protesta por los supuestos abusos de los que sería víctima y que ha denunciado en reiteradas ocasiones. El abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, publicó el informe de salud realizo por un médico del propio INPE en el que se advierte que, de continuar con esta medida extrema, su organismo podría colapsar en las próximas 72 horas, lo que provocaría su muerte.
"La falta de ingesta de agua puede ocasionar falla renal. alteraciones graves de electrolitos, alteraciones de la consciencia, trastornos cardiovasculares, y la muerte de un plazo aproximadamente 3 - 5 días", se lee en el documento publicado en redes sociales.
Informe médico del INPE.
Noticia en desarrollo...