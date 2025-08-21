HOYSuscripcion LR Focus

Política

Jefe del INPE se confunde al explicar la razón por la que Martín Vizcarra no puede permanecer en Barbadillo

La defensa del expresidente indicó que se podría tratar de una represalia en contra de su cliente y afectar su presentación a las Elecciones 2026.

El penal al que ingresará Martín Vizcarra será evaluado en un plazo de 48 horas, según jefe del INPE. Foto: Carlos Felix /URPI-LR
El penal al que ingresará Martín Vizcarra será evaluado en un plazo de 48 horas, según jefe del INPE. Foto: Carlos Felix /URPI-LR

El penal de Barbadillo es conocido popularmente como la "cárcel de los expresidentes del Perú". Lo que inició como un centro de reclusión temporal para Alberto Fujimori tras su extradición de Chile, terminó albergando no solo al exdictador, sino también a Pedro Castillo, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y hasta este 21 de septiembre a Martín Vizcarra.

El expresidente llegó a Barbadillo luego de que el Poder Judicial ordenó que cumpla cinco meses de prisión preventiva por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, sin embargo, será trasladado a otro centro penitenciario, lo que abrió el debate público. ¿Por qué no permanecerá en la "cárcel de los expresidentes" siendo él un exmandatario?.

PUEDES VER: Vecinos rechazaron con cacerolazos a López Aliaga y alcalde de Miraflores en inauguración de puente: "Ladrones, miserables"

El jefe del INPE, Iván Paredes, explicó los motivos ante la prensa, pero estos no fueron concretos. Indicó que la condición de expresidente no es determinante para que Vizcarra haya sido derivado a Barbadillo y se excuso con presuntos errores en la Junta de Clasificación encargada de elegir el centro penitenciario.

“La Junta de Clasificación no tomó en cuenta la resolución de la presidencia, que es la directiva en la cual se basa cómo debe clasificarse a los procesados y los sentenciados. Entonces, lo único que dijo fue: ‘Bueno, tú eres presidente de la República, te vas a Barbadillo’. Y eso no está debidamente fundamentado para empezar”, indicó a RPP.

Además, precisó que según la resolución directorial a los procesados y condenados se les clasifica previamente antes de ir a una cárcel. En dicha clasificación, Vizcarra obtuvo 10. “En el puntaje, hay de tres tipos en el régimen cerrado ordinario: si es de 4 a 7, se va a Ancón II; si es de 8 a 11, a Lurigancho; y si es de 12 a 13, a Castro Castro”, anotó.

En ese sentido, aseguró que Vizcarra debe ir a Lurigancho. “Los que van, por ejemplo, a Lurigancho, su puntaje es diez. Entonces, tienes que tener puntaje diez, y él (Martín Vizcarra) tenía el puntaje diez. (…) Yo no estoy diciendo que tiene que ir a tal o cual lugar, pero para fundamentar, como le dije antes, tienes que ponerlo en el acta”, dijo.

PUEDES VER: Presidenta del TC justifica trato diferente a Boluarte y Castillo: "Su situación es especial, dio un golpe de Estado"

¿Revancha política?

Sin embargo, esta no sería la razón exacta. Según la norma, el penal de Barbadillo esta destinado a expresidentes elegidos por voto popular. Tal no es el caso de Vizcarra Cornejo, quien llegó al cargo tras la vacancia presidencial. Además, de ello, la defensa del exmandatario sostiene que se podría tratar de una represalia en contra de su cliente sobre todo, por tratarse de un pre candadito presidencial que a punta a participar de las próximas elecciones.

Al ser cuestionado por ello, Paredes indicó que la decisión la tomará la Junta en un plazo de 48 horas y no descartó que Vizcarra permanezca en Barbadillo. Además, negó cualquier tipo de influencia.

“Que quede bien claro. Ni la presidenta, ni una institución pública, ni privada, se ha metido. No hay injerencia en esto. Vuelvo a repetir, la Junta de clasificación es autónoma. Entonces, ellos van a decidir si se va a Barbadillo, queda en Barbadillo o se va a otro penal. Ellos ya lo decidirán porque son las autoridades”, expresó.

