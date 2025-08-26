El otro Vizcarra: una conversación con Mario Vizcarra, el hermano del expresidente voceado para ser candidato presidencial

"No me molesta que me llamen el hermano de Martín Vizcarra. Al contrario, me da tranquilidad. Espero que me sigan llamando así y que, en 2026, me llamen hermano del presidente Vizcarra", declaró Mario Vizcarra a La República. Desde las primeras interacciones se perciben diferencias notables con su hermano: su tono de voz es más pausado y carece de los ademanes característicos del exmandatario. Pero también existen similitudes: Mario, el mayor de los Vizcarra, es también ingeniero, exestudiante de la Universidad Nacional de Ingenieria (UNI) y moqueguano.

Mario VIzcarra aseguró que su incursión en la política fue más un accidente que una decisión planificada: tras la candidatura de su hermano a cargos de representación, dejó su puesto en el sector privado para apoyarlo en las campañas.

Ahora, la situación ha cambiado: el hermano del exgobernante ha asumido un rol propio en el escenario político. Tras la orden de prisión preventiva dictada contra Martín Vizcarra y las inhabilitaciones que pesan sobre él, Mario Vizcarra ha sido mencionado como posible candidato presidencial de Perú Primero. Sobre este punto, sostiene una postura que puede parecer contradictoria, pero que defiende con firmeza: aunque el candidato de su partido sigue siendo Martín Vizcarra, no descarta asumir esa responsabilidad si se llegara a impedir la postulación de su hermano.

"Esta persecución contra Martín Vizcarra, que empezó hace varios años, va a terminar muy pronto. (…) Recuperará su libertad, volverá a ejercer liderazgo en persona y seguiremos con la campaña presidencial. Los militantes y yo no pensamos en candidaturas alternativas. (…) Aún hay tiempo suficiente para definir quién postulará; evidentemente, si ese tiempo se agota, se deberá buscar otra opción. Y yo no soy la única alternativa. Pero hasta ahora no lo hemos hecho porque confiamos en el liderazgo de Martín Vizcarra", afirmó a este medio.

La "persecución" a la que hace referencia el hermano mayor de Martín Vizcarra no le resulta indiferente únicamente por el vínculo familiar. Mario Vizcarra también es investigado por la Fiscalía, que lo señala como integrante de la red criminal Los Saqueadores de Ilabaya. Según la tesis fiscal, a través de la empresa familiar C y M Vizcarra, se habrían celebrado “contratos fantasmas”.

Para el politólogo y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Jorge Aragón, la figura de Mario Vizcarra está impulsada por las acciones emprendidas contra su hermano: "Su desempeño estaría condicionado por la narrativa que se viene construyendo en torno a Martín Vizcarra. (…) La idea de persecución se combina con la percepción de que intentan impedir su candidatura, pese a contar con respaldo mayoritario. (…) En ese contexto, hay personas que podrían votar por Mario, cuando en realidad lo hacen por Martín", explicó el académico.

En sus primeros pasos como actor político mediático, Mario Vizcarra conversó con La República sobre su proyecto de país, los adversarios que enfrenta su partido y su hermano, así como los recuerdos de una familia con constante participación en la política.

Adversarios

Durante nuestra conversación, se confirmó el traslado de Martín Vizcarra al penal de Ancón II. Mario Vizcarra condenó esta medida y responsabilizó directamente a Dina Boluarte de cualquier eventual daño que pueda sufrir su hermano menor. Una lectura menos emocional de sus palabras permite ver otro trasfondo: los Vizcarra buscan consolidarse como una alternativa claramente opuesta al impopular gobierno de Boluarte. A ello se suma un escenario de constantes ataques políticos provenientes de aliados del oficialismo, principalmente Fuerza Popular y Renovación Popular, quienes lideran las críticas contra el proyecto vizcarrista.

Previo al señalamiento contra la jefa de Estado, Mario Vizcarra tuvo expresiones críticas hacia los líderes de estas agrupaciones políticas. Keiko Fujimori, voceada nuevamente como candidata presidencial por cuarta vez consecutiva, fue una de las primeras en ser aludida: "La presencia de Keiko Fujimori en la política solo ha traído división, odio y un profundo malestar en la población peruana. (…) Todas las veces que ha perdido las elecciones ha denunciado un supuesto fraude o robo de votos. Un partido como Fuerza Popular, que tiene presencia en la mayoría de estamentos del Estado, no puede sostener con seriedad que existe fraude. (…) Muchos dicen en tono irónico que el antifujimorismo es el partido más grande del Perú, y eso es un mérito que Keiko Fujimori se ha ganado a pulso".

Otro de los más cuestionados por Mario Vizcarra fue Rafael López Aliaga. El alcalde de Lima fue criticado en duros términos: "López Aliaga llegó con un eslogan que encandiló a muchos: ‘Lima potencia mundial’. Estamos a un año de que termine su mandato y, (…) ¿qué acción concreta puede señalarse como el cimiento para que Lima sea potencia mundial en el corto o mediano plazo? (…) ¿Podemos afirmar que Lima es potencia mundial porque antes no había agua y ahora hay un caño para 200 personas? ¿Esas familias se sentirán parte de una potencia mundial? (…) Es un disparate pensar que alguien como él podría llevar al Perú al primer mundo".

Un partido debuta en elecciones

En los próximos comicios, son varias las organizaciones políticas que participarán por primera vez en unas elecciones presidenciales. Entre ellas figura Perú Primero, el partido de los Vizcarra, que en su ideario afirma sustentarse “en los principios humanistas y democráticos para abordar la problemática social, política y económica del Perú”. Según Mario Vizcarra, la agrupación se ubica en el centro del espectro político.

“Nuestra ubicación en el espectro es de centro. Si se quiere analizar desde el lado económico, estamos algo más cercanos a la derecha porque respetamos e incentivamos la inversión privada. Ya lo hemos demostrado, Martín lo hizo. (…) Tenemos que aceptar, recibir y promover la pequeña, mediana y gran inversión privada a través de diversos programas. (…) Pero también tenemos algo de izquierda, en el sentido de que buscamos el respeto a los derechos laborales, la protección del trabajador y la prohibición de los monopolios que afectan a las grandes mayorías”, explicó el militante de Perú Primero.

Más allá de estas primeras pinceladas ideológicas, Perú Primero refleja un fenómeno recurrente en el sistema partidario peruano: como organización nueva, su militancia no descansa sobre un proyecto doctrinario sólido, sino que se articula alrededor de una figura personal. En este caso, Martín Vizcarra es quien encarna ese rol de líder central, lo que deja a Mario Vizcarra ante la eventual responsabilidad de conducir un proyecto cimentado en torno a alguien que no es él.

El politólogo Jorge Aragón advierte que estas características pueden derivar en dificultades para el futuro de la agrupación: “Perú Primero no es muy distinto a otros partidos nuevos en el país: tiene poca organización, escasa historia y limitada cohesión interna. Mientras cuentan con un candidato fuerte como Martín Vizcarra, todo gira en torno a su figura. Pero sin él, se hacen evidentes las debilidades del partido: disputas internas, falta de acuerdos e improvisación. Eso es lo que probablemente veremos en los próximos días”, señaló.

Una familia atravesada por la política

El padre de Martín y Mario Vizcarra, César Vizcarra, tampoco fue ajeno a la vida política. Militante aprista, llegó a ocupar la alcaldía de un distrito de Moquegua y, posteriormente, integró la Asamblea Constituyente de 1978, liderada por Víctor Raúl Haya de la Torre. Para los hermanos Vizcarra, la figura paterna representa una influencia decisiva en su acercamiento al ámbito político.

“Era bastante interesante escuchar los debates de esa gente”, recuerda un nostálgico Mario Vizcarra al hablar de la época en la que su padre participó en la Constituyente. “Nunca caían en los insultos. (…) Era realmente gratificante escucharlos. Todos hacían uso de la palabra. (…) Yo asistía a las charlas que daba Haya de la Torre, con un brazalete de los Chicos Apristas. A pesar de ello, nunca me inscribí. Esta es la primera vez que Martín y yo militamos en un partido”.

El encarcelamiento de su hermano Martín no fue la primera experiencia de Mario con un familiar tras las rejas. Cuenta que su padre también fue detenido en varias ocasiones como represalia política: “(…) Tenemos muchos recuerdos gratos, pero también amargos: mi padre fue detenido muchas veces. (…) Cuando ya era padre de familia, lo apresaban por la ilegalización del APRA como partido de centroizquierda. (…) La represión siempre fue fuerte, aunque nunca lo encarcelaban por periodos prolongados. Lo retenían una semana o quince días y luego lo liberaban. Precisamente por esos momentos, mi madre siempre nos aconsejaba no involucrarnos en política”. No obstante, esas advertencias de su madre parecen hoy haber sido ignoradas.

El día en que se escribió esta crónica, Mario Vizcarra visitó a su hermano en prisión alrededor de las dos de la tarde. Su apoyo hacia él se muestra incondicional: “Estoy en política en apoyo a Martín Vizcarra”, repite con frecuencia. No obstante, en unos meses la situación podría cambiar, y Mario Vizcarra podría ser quien asuma la posta en su partido para intentar instalarse en Palacio de Gobierno en 2026.