Política

Municipalidad de Lima censura a La República y niega ingreso a presentación de segundo lote de trenes

La municipalidad de Rafael López Aliaga no invitó a este medio al evento en el terminal APM del Callao, por lo que seguridad no permitió el ingreso de reporteros.

La reportera de La República tuvo que cubrir el evento desde el exterior debido a que se le prohibió el ingreso. Foto: Marco Cotrina/La República
La reportera de La República tuvo que cubrir el evento desde el exterior debido a que se le prohibió el ingreso. Foto: Marco Cotrina/La República

La Municipalidad de Lima censura a La República. A diferencia de sus pares, este medio no fue invitado a la presentación del segundo lote de trenes Caltrain que Rafael López Aliaga mostró en una ceremonia en el terminal APM del Callao.

Los reporteros de este medio acudieron al evento, sin embargo, les indicaron que no se encontraban en lista y que debían esperar a más colegas. A pesar de ello, finalmente, no se les permitió el ingreso. Según informaron desde la Municipalidad, se realizó una convocatoria interna a medios de comunicación, pero La República no fue incluido.

Debido a esto, este medio tuvo que cubrir el evento desde la avenida Contraalmirante Mora, ubicada al exterior del terminal.

Personal de serenazgo custodió el ingreso al evento. Foto: Marco Cotrina/La república

Personal de serenazgo custodió el ingreso al evento. Foto: Marco Cotrina/La república

Segundo lote de trenes se encuentra en mal estado

Esta negativa se da luego de que La República difundiera lo revelado por el medio La Encerrona, que evidenció con imágenes que el nuevo lote de trenes también se encontraban en mal estado. Las locomotoras se encuentran deterioradas tanto al exterior como al interior. Las imágenes muestran asientos manchados, ventanas rotas y falta de partes en los espaldares.

"Asientos rotos y cortados, ventanas rajadas y hasta se han robado el cableado que permite que el sistema eléctrico de los trenes funcione (…) Estas fotos y videos fueron captados por ciudadanos estadounidenses. Ellos son miembros de la comunidad de amantes de los trenes que están indignados por el estado actual de los trenes que formaron parte de la historia de California", escribió el medio en sus redes sociales.

