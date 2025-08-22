De Ate a Ancón. El expresidente Martín Vizcarra será trasladado del penal de Barbadillo al penal de Ancón II, según informó el Instituto Nacional Penitenciario. Esto luego de que el mismo INPE anulará su clasificación penitenciaria inicial al considerar que se cometió irregularidades en la designación del penal donde el expresidente debía cumplir la prisisión preventiva de 5 meses ordenada en su contra.

La nueva Junta Técnica de Clasificación determinó que el exmandatario había sido clasificado al penal Lurigancho; sin embargo, por medidas de seguridad se dispuso su traslado al penal Ancón II. "El ambiente destinado cuenta con las condiciones adecuadas para su permanencia, además de brindarle la seguridad necesaria con el fin de salvaguardar su integridad física y/o psicológica", señalaron en un comunicado.

La medida fue cuestionada rápidamente por Alejandro Salas, vocero del expresidente, quien señaló que denunciarán al INPE y a la junta clasificadora que determinaron el traslado de Martín Vizcarra del penal Barbadillo. Consideró que el acto corresponde a una persecución política. Por su parte, Mario Vizcarra responsabilizó al gobierno sobre cualquier tipo de atentado que sufra su hermano en este centro penitenciario y pidió a los organismos internacionales atender la situación.

"Mi rechazo a esta decisión. Lo que hace es corroborrar la animadversión de varios partidos que mueven los hilos del poder y tratan por todos los medios de sacarlo de la carrera política. (...) Es un acto canallezco contra una persona que el Poder Judicial determinará si es culpable o no. (...) Pero en una prisión preventiva, no puede tratarse a una persona así", indicó a La República.

Poder Judicial admite recurso de apelación presentado por Martín Vizcarra

Poder Judicial admitió que se evalúe el recurso de apelación presentado por la defensa de Martín Vizcarra ante la prisión preventiva en su contra. Ahora, la Sala Penal de Apelaciones Nacional deberá decidir si resuelve el recurso a favor o en contra de los intereses del expresidente. La decisión ha sido tomada por el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, a cargo del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

La defensa de Vizcarra pidió anular la prisión preventiva argumentando que se usaron mal las pruebas, no se explicó bien el riesgo de fuga y no se tomaron en cuenta documentos que mostraban sus vínculos familiares y laborales. También señaló que el juez no fue imparcial, que no se respetó el tiempo para la defensa y que se vulneraron derechos básicos del proceso en contra del expresidente.