La Carlincatura de hoy, martes 26 de agosto, satiriza la designación del nuevo ministro en el Gobierno de Dina Boluarte en medio de una serie de cuestionamientos tras su paso en otra cartera y ser censurado por el Parlamento. El caricaturista ironiza la juramentación del nuevo titular de Justicia e invierte los roles en la foto oficial con la mandataria.

