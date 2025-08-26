HOYSuscripcion LR Focus

Una cuestionada designación: Carlincatura satiriza la juramentación del ministro reciclado del Gobierno de Boluarte

La caricatura ironiza la foto oficial de la designación del nuevo titular de un importante ministerio.

Carlincatura satiriza la designación del nuevo titular de Justicia. Foto: Composición/LR
Carlincatura satiriza la designación del nuevo titular de Justicia. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, martes 26 de agosto, satiriza la designación del nuevo ministro en el Gobierno de Dina Boluarte en medio de una serie de cuestionamientos tras su paso en otra cartera y ser censurado por el Parlamento. El caricaturista ironiza la juramentación del nuevo titular de Justicia e invierte los roles en la foto oficial con la mandataria.

Carlincatura del martes 26 de agosto de 2025

Carlincatura del martes 26 de agosto de 2025

