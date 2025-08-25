¿Cómo será la celda especial de Martín Vizcarra en Ancón II?: INPE da detalles al respecto

Condiciones especiales. Se revelaron las características que tendrá la celda del exmandatario Martín Vizcarra en el penal Ancón II. Como se sabe, Vizcarra fue trasladado desde Barbadillo a este establecimiento ubicado en el extremo norte de Lima, donde deberá cumplir la prisión preventiva dictada en su contra por presuntos delitos de corrupción. Según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a La República, el espacio asignado contará con baño propio, lo que le permitirá mayor privacidad durante su permanencia. Además, sus alimentos serán entregados directamente en la celda.

Con esta disposición se busca evitar cualquier contacto con la población penitenciaria de Ancón II, conformada por alrededor de 2.000 internos. Esta medida coincide con los pedidos planteados por la familia y los seguidores del exgobernante, quienes advertían que su exposición a estos espacios representaba un riesgo para su seguridad e integridad física.

La permanencia de Vizcarra en Ancón II difiere de su anterior reclusión en Barbadillo, a donde inicialmente fue enviado. De acuerdo con lo señalado a CNN por Javier Llaque Moya, exjefe del INPE, ese penal dispone de cuatro ambientes independientes, cada uno con estación, baño, cama, comedor y área para recibir visitas. Detalló que los exmandatarios alojados allí cuentan con espacios separados, aunque pueden coincidir en los jardines del centro penitenciario.

Desde su traslado a Ancón II, Vizcarra ha recibido visitas de distintos familiares, entre ellos sus hermanos Mario y Doris, así como su esposa, Maribel Díaz Cabello.

Martín Vizcarra culpó a Dina Boluarte por su traslado al penal de Ancón II

El INPE anunció el pasado viernes 22 de agosto que Martín Vizcarra había sido inicialmente clasificado para cumplir su prisión preventiva en el penal de Lurigancho. Sin embargo, mediante resolución directorial, se dispuso su reubicación en el penal de Ancón II, alegando razones de seguridad. En su comunicado oficial, la institución precisó que el ambiente destinado para el exmandatario reúne las condiciones necesarias para garantizar tanto su permanencia como la protección de su integridad física y psicológica.

La decisión generó la inmediata reacción de Vizcarra, quien, en declaraciones a RPP, responsabilizó directamente a la presidenta Dina Boluarte por su traslado a Ancón II. Según explicó, una segunda Junta de Clasificación, que se reunió apenas días antes, había concluido que lo que le correspondía era permanecer en Barbadillo. "Si se decidía otra cosa, la propia junta me dijo que sería por decisión política de otro nivel”, aseguró, dejando entrever presiones externas en el proceso.

De acuerdo con información de La República, la nueva Junta Técnica de Clasificación del INPE estuvo conformada por un abogado, una psicóloga y una trabajadora social. Fueron ellos quienes evaluaron la situación del exjefe de Estado, quien actualmente afronta cinco meses de prisión preventiva, y definieron si debía mantenerse en Barbadillo o ser derivado a otro establecimiento penitenciario.