“Tiene calle y chaira”: César Hildebrandt envía fuerte rechazo a Juan Santiváñez como ministro de Justicia
El periodista considera que la designación es un "favor íntimo" entre Santiváñez y Dina Boluarte.
César Hildebrandt rechazó la designación de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara. Al respecto, recordó los cuestionamientos en su contra y consideró que el Congreso no intentará retirarlo del cargo.
"La señora que va a Palacio reincide en Juan José Santiváñez, recae en él, es contumaz con este wayki que tiene calle y chaira. Ingenuos son los que le reprochan a la señora que va a Palacio que por qué nombra a alguien tan cuestionado, tan enlodado, tan embarrado, tan impedido de salir del país por mandato judicial. Precisamente lo nombra por esas 'virtudes'. Solo alguien de esa calaña puede prestarse a esas tareas y que el señor Santiváñez va a cumplir sin dudas, murmuraciones o escrúpulos", indicó.