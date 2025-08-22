HOYSuscripcion LR Focus

Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
Juliana Oxenford sobre traslado de Vizcarra: "Cambian las normas del juego según el objetivo político del Gobierno de turno"

La periodista cuestionó la supuesta independencia del INPE al depender del Ministerio de Justicia, sugiriendo que la presidenta Dina Boluarte tendría influencia en decisiones penitenciarias.

Oxenford se pronunció sobre el traslado de Martín Vizcarra al penal de Lurigancho. Foto: composición de Gerson Cardoso / LR
En la reciente edición de 'Arde Troya', Juliana Oxenford cuestionó que se busque justificar el caso Martín Vizcarra con argumentos que no están en la normativa penitenciaria y señaló que las reglas parecen acomodarse según los intereses del gobierno de turno. Además, criticó que el INPE hable de independencia cuando depende del Ministerio de Justicia, y apuntó que, pese a negarlo, la presidenta Dina Boluarte tendría injerencia en este tipo de decisiones.

"Entonces, la excusa, ¿cuál va a ser? ¿Fue presidente? ¿Fue expresidente? ¿Dónde está en el reglamento? Eso tampoco está. Tampoco está. Cambian las normas del juego dependiendo de cuál es el objetivo político que tiene en mente el gobierno de turno. Así que no venga, con todo respeto, señor presidente del INPE, uno hablar de autonomía e independencia cuando ellos no sobreviven, no subsisten, no tendrían ni siquiera presupuesto si no fueran parte del Ministerio de Justicia. Y dos, ¿para qué se manda nombrar a la presidente de la República que ya no tuvo injerencia, que ella no hizo esto, que ella no hizo aquello cuando nadie la nombró? Pero gracias por el favor, porque era más que evidente que acá está la mano con Rolex o sin Rolex de la señora Boluarte", comentó.

PUEDES VER: Martín Vizcarra: Poder Judicial admite apelación con la que el exmandatario busca revertir la prisión preventiva

Oxenford describió que la prisión preventiva de Vizcarra fue inicialmente fijada por el Poder Judicial en cinco meses y que el INPE lo destinó a Barbadillo, pero poco después corrigió su decisión y determinó que debía ser enviado a Lurigancho. La periodista cuestionó la rapidez y el cambio en los criterios aplicados que la institución justificó el traslado basándose en una reinterpretación de su propio reglamento, lo que alimenta las sospechas de arbitrariedad en el manejo del caso.

"Lo que determinó el Ministerio Público es que este señor de pronto iba a huir y que no tenía arraigo familiar porque sus hijos eran grandes, entonces sí se podía escapar. Pidió 6 meses de prisión preventiva. El Poder Judicial dijo: "No, seis, no. Vamos a darle cinco. INPE, encárgate, la decisión está tomada". INPE se encarga y dice: "Le toca a Barbadillo". Cinco Doritos después: "No, ya no se va a Barbadillo, se tiene que ir a Lurigancho. Todo el mundo al Lurigancho, pero ha sido expresidente, ¿no? Sí, se va a ir al Lurigancho porque hemos estado revisando efectivamente el reglamento del Instituto Nacional Penitenciario en el que nosotros nos basamos para determinar a qué cárcel se va cada interno", expresó. 

PUEDES VER: Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje, debería ir al penal de Lurigancho"

Poder Judicial aceptó apelación presentada por la defensa de Martín Vizcarra contra la prisión preventiva

El Poder Judicial ha aceptado la apelación presentada por la defensa del expresidente Martín Vizcarra contra la medida de prisión preventiva de cinco meses que se le impuso por presuntos casos de corrupción, lo que permite que el recurso sea analizado por la Sala Penal Nacional de Apelaciones.

La defensa argumenta que la decisión original, que reemplazó una comparecencia simple por prisión preventiva, padece defectos tanto formales como sustanciales: cuestionan que no se haya justificado adecuadamente el riesgo procesal, que se haya valorado incorrectamente la evidencia y que se haya pasado por alto su arraigo familiar y laboral.

Con la apelación ya admitida, el caso será evaluado por una instancia superior, que deberá determinar si mantiene la prisión preventiva o si revierte la decisión, devolviendo a Vizcarra la posibilidad de defenderse sin estar privado de libertad.

