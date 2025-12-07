Mesías Guevara será el candidato del Partido Morado para las Elecciones 2026
El electo candidato presidencial estará acompañado por Heber Cueva Escobedo y Marisol Liñán Solís en la primera y segunda vicepresidencia para las Elecciones 2026.
Mesías Guevara será el candidato presidencial del Partido Morado para las Elecciones 2026. A través de su cuenta en X, el presidente de la agrupación Luis Durán, anunció al ganador del proceso interno de delegados que realizó la organización este domingo 7 de diciembre.
La información fue corroborada por el reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que coloca a Mesías Guevara como ganador tras obtener el 60% de los votos de los delegados en las elecciones primarias internas, tras el 100% de actas contabilizadas.
Guevara estará acompañado por Heber Cueva Escobedo y Marisol Liñán Solís en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.
“Tras un proceso interno, la plancha presidencial liderada por Mesías Guevara ha ganado las primarias moradas. El Partido Morado sale fortalecido y unido”, dijo Luis Duran en su cuenta de X
“Ahora toda nuestra energía se concentra en lo esencial: derrotar al pacto mafioso que gobierna el país y ha pervertido la República”, añadió.
Elecciones de delegados: 37 partidos participaron del proceso
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el proceso de elecciones primarias por delegados participaron 37 organizaciones políticas, las mismas que optaron por la modalidad de voto por delegados para elegir a sus representantes en las Elecciones 2026.
De acuerdo con el reporte emitido por la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales se instalaron 76 mesas de sufragio en todo el país, hasta el mediodía, faltando únicamente una mesa en el Cusco. Para esta jornada electoral se tenía prevista la instalación de un total de 77 mesas.