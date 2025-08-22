Martín Vizcarra: Poder Judicial admite apelación con la que el exmandatario busca revertir la prisión preventiva
Con esta decisión, la Sala Penal de Apelaciones Nacional será la encargada de decidir el futuro de la situación del expresidente Martín Vizcarra.
Martín Vizcarra busca salir de la cárcel. El Poder Judicial admitió que se evalúe el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente ante la prisión preventiva que se le impuso por cinco meses como resultado de sus procesos judiciales por presuntos actos de corrupción. Ahora, la Sala Penal de Apelaciones Nacional deberá decidir si resuelve el recurso a favor o en contra de los intereses del expresidente.
Noticia en desarrollo...