Harvey Colchado señala que Juan José Santiváñez tiene decisión en el Gobierno: "Es el premier de facto"

El coronel Harvey Colchado apuntó contra Juan José Santiváñez. El exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) señaló que el censurado ministro del Interior mantiene un vínculo con el Gobierno que va más allá de una simple prestación de servicios técnicos. Según indicó Colchado en el programa Arde Troya, de La República y conducido por Juliana Oxenford, Santiváñez aún tendría un grado de injerencia en el gobierno de Dina Boluarte. Para Colchado, esto se debe a que al Ejecutivo le resulta más conveniente tenerlo cerca que enfrentarlo como enemigo.

"Él es el premier de facto. Él mismo lo ha dicho: ‘para llegar, todo vale’. Haber sido abogado defensor de distintos criminales lo define. Si deja el cargo y en las investigaciones lo hallan culpable, es candidato a convertirse en colaborador eficaz. El Gobierno lo sabe, por eso lo mantienen ahí. Para mí, es un amarre", afirmó.

Colchado también aseguró que existen suficientes pruebas que vinculan a Santiváñez con hechos de criminalidad y corrupción. "Está denunciado por presuntos actos de corrupción. Está señalado como el brazo legal de 'Waykis en la Sombra'. Nunca he visto un caso con tantos medios probatorios y que, aun así, tenga la conchudez de negarlo", sostuvo el coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú.

Harvey Colchado no descarta postular en las próximas elecciones, pero asegura que no es su prioridad

Al ser consultado sobre su interés en la política, Harvey Colchado manifestó que, por el momento, no tiene una decisión tomada respecto a una eventual candidatura. El coronel en retiro indicó que, si bien ha tenido acercamientos con ciertos partidos políticos, estos han sido únicamente para brindar asesoría en temas de seguridad, y no con miras a una postulación.

"En la actualidad no lo he pensado (postular); estoy en una etapa de mi proceso judicial para volver a entrar a la Policía. Lo que sí estoy haciendo es hablar con aquellos partidos que me convocan para dar mi punto de vista en temas de seguridad", afirmó.

Harvey Colchado revela nexos entre Patricia Chirinos y Patricia Benavides

En otra entrevista reciente, el exjefe de la Diviac reveló que Patricia Chirinos y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, habrían sostenido coordinaciones antes de que esta última fuera suspendida de su cargo en el Ministerio Público. Colchado mencionó que ambas habrían mantenido comunicaciones previas a la caída de Benavides.

“La congresista del Callao, Patricia Chirinos, también negociaba votos. Ella era como su alfil dentro del Congreso: hablaba con varias bancadas y era un contacto o bisagra para impulsar iniciativas. Inclusive, le envía un proyecto de denuncia constitucional contra miembros del Tribunal Constitucional, y ella lo hace suyo y lo presenta en el Congreso”, indicó.

Colchado también afirmó que, tras la salida de Benavides de la Fiscalía, Chirinos intentó contactar a personas involucradas en la investigación para respaldarla con su testimonio. Sin embargo, dicha estrategia no prosperó, ya que Luis Aragón, congresista cercano a la legisladora y a quien ella respaldaba, no logró brindar el apoyo esperado.