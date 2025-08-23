HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Dina Boluarte tomará juramento a nuevos ministros: ceremonia se realizará en las próximas horas

Fuentes de La República informaron que la presidenta Dina Boluarte estaría restructurando el gabinete ministerial.

Dina Boluarte realizará remoción ministerial en medio de cuestionamientos. Foto: Presidencia.
Dina Boluarte realizará remoción ministerial en medio de cuestionamientos. Foto: Presidencia.

Cambio de ministros. La presidenta Dina Boluarte tomará juramento de nuevos ministros en Palacio de Gobierno. Fuentes de La República informaron que la mandataria busca restructurar el gabinete ministerial que lidera Eduardo Arana.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Noticia en desarrollo.

Notas relacionadas
Martín Vizcarra culpa a Dina Boluarte por su traslado al penal de Ancón II: "La junta me dijo que era por decisión política"

Martín Vizcarra culpa a Dina Boluarte por su traslado al penal de Ancón II: "La junta me dijo que era por decisión política"

LEER MÁS
Ley Chlimper 2.0: trabajadores y gremios agrarios exigen a Dina Boluarte que observe la norma

Ley Chlimper 2.0: trabajadores y gremios agrarios exigen a Dina Boluarte que observe la norma

LEER MÁS
César Hildebrandt a Dina Boluarte tras fallo del TC que suspende sus investigaciones: "Políticamente, usted es un asco"

César Hildebrandt a Dina Boluarte tras fallo del TC que suspende sus investigaciones: "Políticamente, usted es un asco"

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fuerzas Armadas de Colombia ingresan a Perú y detienen a consejero regional de Loreto

Fuerzas Armadas de Colombia ingresan a Perú y detienen a consejero regional de Loreto

LEER MÁS
Martín Vizcarra fue trasladado al penal Ancón II para cumplir prisión preventiva

Martín Vizcarra fue trasladado al penal Ancón II para cumplir prisión preventiva

LEER MÁS
Martín Vizcarra tras ser trasladado al penal Ancón II: "Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar"

Martín Vizcarra tras ser trasladado al penal Ancón II: "Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar"

LEER MÁS
Ministro de Defensa y jefe de la FAP viajan a Francia y Suecia por la compra de 24 cazas

Ministro de Defensa y jefe de la FAP viajan a Francia y Suecia por la compra de 24 cazas

LEER MÁS
Martín Vizcarra culpa a Dina Boluarte por su traslado al penal de Ancón II: "La junta me dijo que era por decisión política"

Martín Vizcarra culpa a Dina Boluarte por su traslado al penal de Ancón II: "La junta me dijo que era por decisión política"

LEER MÁS
Vecinos rechazaron con cacerolazos a López Aliaga y alcalde de Miraflores en inauguración de puente: "Ladrones, miserables"

Vecinos rechazaron con cacerolazos a López Aliaga y alcalde de Miraflores en inauguración de puente: "Ladrones, miserables"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota