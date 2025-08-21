HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴U vs PALMEIRAS EN VIVO: ¿Fossati logrará evitar goleada en Brasil?
🔴U vs PALMEIRAS EN VIVO: ¿Fossati logrará evitar goleada en Brasil?     🔴U vs PALMEIRAS EN VIVO: ¿Fossati logrará evitar goleada en Brasil?     🔴U vs PALMEIRAS EN VIVO: ¿Fossati logrará evitar goleada en Brasil?     
Política

Dina Boluarte justifica fallo del TC que la libra de investigaciones: "Un legado en defensa de la figura presidencial"

La presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre el fallo del Tribunal Constitucional que suspende todas las indagaciones en su contra mientras ejerza sus funciones. La Fiscalía investiga a la mandataria por el caso Rolex, Cofre, cirugías y muertes en protestas.

Dina Boluarte no será investigada hasta julio del 2026. Foto: Presidencia
Dina Boluarte no será investigada hasta julio del 2026. Foto: Presidencia

La presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre el fallo del Tribunal Constitucional que suspende todas las investigaciones fiscales en su contra mientras ocupe el cargo de mandataria hasta julio del 2026. En ese sentido, durante la ceremonia de recepción de vehículos por parte de la Sunafil, Boluarte defendió la decisión del TC y mencionó que con ello dejará un "legado en defensa de la figura presidencial".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En contexto, el Ejecutivo presentó una demanda competencial al máximo órgano intérprete de la Constitución Política contra el Ministerio Público y el Poder Judicial con la finalidad de que parar las indagaciones en su contra por el caso Rolex, Cofre, cirugías, muertes en protestas y otros.

PUEDES VER: Vecinos rechazaron con cacerolazos a López Aliaga y alcalde de Miraflores en inauguración de puente: "Ladrones, miserables"

lr.pe

"Dejaremos un legado de trabajo honesto, sincero que permitió destrabar obras. El legado de un trabajo que permitió recuperar el país y ponerlo en vitrina que ve con asombro que sí se pueden superar las crisis generadas por quienes quieren caos y anarquía. Un legado en defensa de la democracia, la Constitución y el Estado de derecho e incluso de la figura presidencial frente a investigaciones arbitrarias.

Por otro lado, la mandataria aseguró que se quedará gobernando hasta el 28 de julio del 2026. En tanto, señaló que dejaría un legado de "unidad" a pesar de que más del 95% de los peruanos rechaza su Gobierno. "Un legado de permanente llamado a la unidad para edificar un mejor país, un país con futuro".

PUEDES VER: Pedro Castillo cuestiona fallo del TC a favor de Dina Boluarte: "Cuando estaba en mi gobierno se me sacó muchas imputaciones"

lr.pe

¡Protección a la investidura presidencia!: Magistrados del TC se excusan de fallo a favor de Dina Boluarte

El Tribunal Constitucional determinó que la presidenta Dina Boluarte no podrá ser objeto de investigación hasta que finalice su mandato en julio de 2026, tras resolver la demanda competencial presentada por el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. En este contexto, los magistrados Pedro Hernández, Gustavo Gutiérrez Ticse y la presidenta del TC, Luz Pacheco, indicaron que el propósito de esta decisión es salvaguardar la investidura presidencial.

"Como justamente lo que se está analizando es un criterio interpretativo que al momento de realizar las investigaciones no estaba definido por este cambio de criterio, el tribunal, Ministerio Público y el Poder Judicial no las anula, decide suspenderlas y asume que todo lo que se ha realizado es válido. Lo que está señalando y protegiendo es la investidura hasta que se retome el 2026. Yo no sé si uno puede ser pitoniso decir 2026 tenemos la misma configuración política. No lo creo", declaró el magistrado Hernández.

PUEDES VER: Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje debería ir al penal de Lurigancho"

lr.pe

Por otro lado, el juez Gutiérrez Ticse, aunque emitió un voto particular en la decisión del Tribunal Constitucional el pasado 19 de agosto, afirmó en una entrevista con La República que es necesario "proteger" al presidente en funciones, ya que él "dirige la política general del Gobierno".

"Un presidente que esté vinculado porque le regalaron un reloj y al pesquisado por eso, realmente, pues, es bastante tremebundo, en el sentido de que se le tiene que proteger en cualquier circunstancia porque dirija la política general de Gobierno", mencionó.

Finalmente, en una entrevista con Canal N, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, respaldó la decisión adoptada por la institución que lidera, argumentando que "se han producido acciones en las investigaciones que sobrepasan lo que consideramos un respeto a la investidura presidencial".

Notas relacionadas
Pedro Castillo cuestiona fallo del TC a favor de Dina Boluarte: "Cuando estaba en mi gobierno se me sacó muchas imputaciones"

Pedro Castillo cuestiona fallo del TC a favor de Dina Boluarte: "Cuando estaba en mi gobierno se me sacó muchas imputaciones"

LEER MÁS
Magistrado del TC sobre fallo a favor de Dina Boluarte: "Allanar la casa de un presidente es un acto agresivo"

Magistrado del TC sobre fallo a favor de Dina Boluarte: "Allanar la casa de un presidente es un acto agresivo"

LEER MÁS
¡Protección a la investidura presidencia!: Magistrados del TC se excusan de fallo a favor de Dina Boluarte

¡Protección a la investidura presidencia!: Magistrados del TC se excusan de fallo a favor de Dina Boluarte

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje, debería ir al penal de Lurigancho"

Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje, debería ir al penal de Lurigancho"

LEER MÁS
¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

LEER MÁS
Vecinos rechazaron con cacerolazos a López Aliaga y alcalde de Miraflores en inauguración de puente: "Ladrones, miserables"

Vecinos rechazaron con cacerolazos a López Aliaga y alcalde de Miraflores en inauguración de puente: "Ladrones, miserables"

LEER MÁS
Mininter rechaza a FAME y hará su propia compra de chalecos antibalas

Mininter rechaza a FAME y hará su propia compra de chalecos antibalas

LEER MÁS
Pedro Castillo se quiebra en juicio oral y respalda a Betssy Chávez: "Mi solidaridad con la señora, fuerza, doctora"

Pedro Castillo se quiebra en juicio oral y respalda a Betssy Chávez: "Mi solidaridad con la señora, fuerza, doctora"

LEER MÁS
Martín Vizcarra: INPE ordena que expresidente cumpla prisión preventiva en Lurigancho y no en penal Barbadillo

Martín Vizcarra: INPE ordena que expresidente cumpla prisión preventiva en Lurigancho y no en penal Barbadillo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO hoy 21 de agosto: pasajeros esperan buses y gremios se concentran en Puente Piedra

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

Política

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

Pedro Castillo se quiebra en juicio oral y respalda a Betssy Chávez: "Mi solidaridad con la señora, fuerza, doctora"

Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje debería ir al penal de Lurigancho"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

Pedro Castillo se quiebra en juicio oral y respalda a Betssy Chávez: "Mi solidaridad con la señora, fuerza, doctora"

Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje debería ir al penal de Lurigancho"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota