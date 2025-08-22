César Hildebrandt a Dina Boluarte tras fallo del TC que suspende sus investigaciones: "Políticamente, usted es un asco"

César Hildebrandt calificó duramente a Dina Boluarte luego de que el Tribunal Constitucional fallara a favor de la demanda competencial que suspende las investigaciones en contra de la mandataria hasta el término de su gestión, calificándola de ser "políticamente, un asco". Para Hildebrandt, este fallo no representa una defensa de la institucionalidad, sino una maniobra que refleja el deterioro de la democracia bajo el actual Gobierno.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"¿Cuál democracia? ¿La que usted ha terminado de demoler permitiendo que el Congreso, del que usted es sirvienta, borre la separación de poderes y legisle para el crimen en todas sus facetas? Señora: no importa qué le puedan decir los minusválidos mentales que la rodean (empezando por Tintán Arana, su primer ministro). Lo que importa es lo que usted es, lo que usted ha hecho y hace, lo que usted pacta o rechaza. Y digámoslo claro, señora: políticamente, usted es un asco", dijo.

El periodista advirtió que la resolución, avalada por magistrados con vínculos políticos, no eliminará los cuestionamientos que pesan sobre la mandataria. Según su análisis, Boluarte terminará enfrentando los procesos que ahora se han paralizado, y mientras tanto se mantiene como una figura subordinada a los intereses del Congreso, el cual legisla en beneficio de mafias y redes de corrupción.

"Que un TC nombrado por el fujimorismo la trate de limpiar abogadilmente, señora, es un éxito pasajero. Cuando usted abandone el Palacio que no honra, tendrá que enfrentar las investigaciones que merece (...) Usted no es presidenta del Perú. Quien preside el país es una antología lodosa salida de los bajos fondos del Congreso. Esos son los que deciden la agenda, protegen a gente como usted", comentó.

Magistrados del TC justifican fallo que suspende investigaciones contra Dina Boluarte

Tras emitir la resolución que suspende las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte hasta la conclusión de su mandato en julio de 2026, los magistrados Pedro Hernández, Gustavo Gutiérrez Ticse y la presidenta del TC, Luz Pacheco, justificaron esta decisión señalando que se busca proteger la investidura presidencial, permitiendo que la mandataria pueda ser investigada únicamente en casos de flagrancia o por delitos graves como traición a la patria, impedir elecciones o disolver el Congreso de manera inconstitucional.

Hernández precisó que el fallo no anula las investigaciones previas, sino que las suspende temporalmente, considerando que al momento de su inicio no existía un criterio interpretativo claro sobre la protección de la investidura presidencial. Por su parte, Gutiérrez Ticse expresó su oposición a los allanamientos realizados en la residencia presidencial, calificándolos de actos agresivos que no se ajustan a un modelo democrático.

La presidenta del TC, Luz Pacheco, defendió el fallo, argumentando que se trata de una medida excepcional para salvaguardar la función presidencial y que no implica impunidad para la mandataria.