¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

En la última sesión de la Comisión de Constitución del Congreso, se discutió el nuevo reglamento del Congreso que se implementará con la implementación de las nuevas cámaras de los futuros diputados y senadores, que serán elegidos en las elecciones generales de 2026. Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos fue el que expuso la congresista Ruth Luque, quien destacó una cláusula que establece que los nuevos legisladores percibirán un salario mensual igual al de un juez supremo titular.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Según esta disposición, los nuevos padres de la patria recibirían una remuneración de S/34.917,20, lo que representaría más del doble de lo que actualmente cobra un legislador, cuyo salario es de S/15.600 al mes.

Senadores y diputados ganarían como un juez supremo.

"El reglamento actual simplemente dispone que los congresistas tengan derecho a una remuneración adecuada, sujeta al pago de tributos, sin mencionar de manera expresa el tema de los jueces supremos. En este caso es importante saber cuál es la justificación para colocar de manera expresa el tema de juez supremo. Puede dar a entender que implica beneficios similares a los de un juez supremo: bonos, etc", explicó la parlamentaria.

Asimismo, agregó que a opinión personal ella preferiría que se mantenga el reglamento actual del Congreso, sin esta nueva modificación.

¿Cuáles son los beneficios de un juez supremo titular?

El sueldo fijo asignado a un juez supremo titular es de S/34.917,20 mensuales. Sin embargo, poseen varios beneficios salariales que hacen que perciban una mayor cantidad de dinero a fin de mes. Al monto base se le suma lo siguiente:

Bonificación jurisdiccional: Es un bono adicional que se otorga por el desempeño de funciones jurisdiccionales. Este bono tiene carácter no remunerativo ni pensionable, es decir, no se considera para el cálculo de pensiones ni está sujeto a cargas sociales.

Es un bono adicional que se otorga por el desempeño de funciones jurisdiccionales. Este bono tiene carácter no remunerativo ni pensionable, es decir, no se considera para el cálculo de pensiones ni está sujeto a cargas sociales. Gastos operativos por función judicial: Son asignaciones destinadas a cubrir los gastos que demanda el ejercicio de las funciones judiciales. Al igual que la bonificación jurisdiccional, estos gastos no tienen carácter remunerativo ni pensionable y están sujetos a rendición de cuentas.

Son asignaciones destinadas a cubrir los gastos que demanda el ejercicio de las funciones judiciales. Al igual que la bonificación jurisdiccional, estos gastos no tienen carácter remunerativo ni pensionable y están sujetos a rendición de cuentas. Gratificaciones: Los jueces supremos titulares reciben dos gratificaciones anuales, una por Fiestas Patrias y otra por Navidad, equivalentes a una remuneración básica cada una.

Los jueces supremos titulares reciben dos gratificaciones anuales, una por Fiestas Patrias y otra por Navidad, equivalentes a una remuneración básica cada una. Compensación por tiempo de servicios (CTS): Los jueces supremos titulares tienen derecho a una CTS, cuya base de cálculo es la remuneración básica. La CTS se abona una vez culminado el vínculo laboral, lo que implica que no se reciben depósitos periódicos como en el régimen laboral común.

Los jueces supremos titulares tienen derecho a una CTS, cuya base de cálculo es la remuneración básica. La CTS se abona una vez culminado el vínculo laboral, lo que implica que no se reciben depósitos periódicos como en el régimen laboral común. Seguro Vida Ley : Los jueces supremos titulares están cubiertos por el Seguro Vida Ley, que otorga una indemnización en caso de fallecimiento o invalidez permanente.

: Los jueces supremos titulares están cubiertos por el Seguro Vida Ley, que otorga una indemnización en caso de fallecimiento o invalidez permanente. Pensión por jubilación o invalidez: Al momento de su jubilación o en caso de invalidez, los jueces supremos titulares tienen derecho a una pensión que corresponde al íntegro de la remuneración que les corresponde.

Estos beneficios están diseñados para asegurar que los jueces supremos titulares cuenten con una remuneración y condiciones laborales que reflejen la importancia de su cargo y las responsabilidades inherentes al mismo. Alcanzar el cargo de juez supremo titular es un proceso altamente competitivo que equivale al sueldo, por lo que genera controversia que los legisladores busquen ganar lo mismo sin mayores requisitos.