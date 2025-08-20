HOYSuscripcion LR Focus

Política

¡Protección a la investidura presidencia!: Magistrados del TC se excusan de fallo a favor de Dina Boluarte

Los magistrados Pedro Hernández y la presidenta del TC, Luz Pacheco, se mostraron en contra de que se investigue a la presidenta Dina Boluarte en el ejercicio de sus funciones. Por su parte, Gustavo Gutiérrez Ticse se opuso a los allanamientos que se realizó a la presidenta y señaló que se debe proteger la figura de la mandataria.

Magistrados del Tribunal Constitucional justificaron el fallo a favor de la presidenta. Foto: Composición/LR
Magistrados del Tribunal Constitucional justificaron el fallo a favor de la presidenta. Foto: Composición/LR

El Tribunal Constitucional decidió que la presidenta Dina Boluarte no podrá ser investigada hasta que culmine su mandato en julio del 2026, luego de resolver la demanda competencial del Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. En ese sentido, los magistrados Pedro Hernández, Gustavo Gutiérrez Ticse y la presidenta del TC, Luz Pacheco, señalaron que la finalidad del fallo es proteger la investidura presidencial.

Durante una entrevista para RPP, el tribuno Hernández Chávez señaló que la finalidad de la resolución es que se pueda investigar a la presidenta por "una noticia criminal" o en flagrancia y por las razones establecidas en el artículo 117 de la Constitución Política; es decir, por traición a la patria, impedir las elecciones, o disolver el Congreso inconstitucionalmente.

"Como justamente lo que se está analizando es un criterio interpretativo que al momento de realizar las investigaciones no estaba definido por este cambio de criterio, el tribunal, Ministerio Público y el Poder Judicial no las anula, decide suspenderlas y asume que todo lo que se ha realizado es válido. Lo que está señalando y protegiendo es la investidura hasta que se retome el 2026. Yo no sé si uno puede ser pitoniso decir 2026 tenemos la misma configuración política. No lo creo", dijo.

Por otro lado, el magistrado Gutiérrez Ticse, pese a que tuvo un voto singular en la resolución del Tribunal Constitucional el último 19 de agosto, declaró en una entrevista para La República que se debe "proteger" al presidente en funciones debido a que "dirige la política general del Gobierno".

"Un presidente que esté vinculado porque le regalaron un reloj y al pesquisado por eso, realmente, pues, es bastante tremebundo, en el sentido de que se le tiene que proteger en cualquier circunstancia porque dirija la política general de Gobierno. Cuando ocurre uno de estos casos, el fiscal puede iniciar actuaciones fiscales, sí. (…) pero lo que no puede es continuar una investigación que al final termine durante toda una etapa preliminar simplemente para el desarrollo de la acusación", enfatizó.

En tanto, el miembro del TC se mostró en contra de del allanamiento que la Fiscalía en la casa de la jefa de Estado en el marco de las investigaciones del caso Rolexgate por el presunto delito de cohecho. "Allanar la casa de un presidente, allanar palacio de gobierno. Y no solo con el caso de la señora Boluarte, con el caso del señor Castillo, que allanar Palacio de Gobierno realmente es un acto agresivo que no se condice con ningún modelo democrático".

Luz Pacheco sobre fallo a favor de Boluarte: "Se protege la investidura presidencial"

Durante una entrevista para canal N, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, defendió la decisión que se tomó en la institución que dirige debido a que "ha habido actos en las investigaciones que exceden, lo que consideramos, el respeto a la investidura presidencial".

En tanto, Pacheco descartó que el fallo se deba a favores políticos con la presidenta. "La señora Boluarte no nos ha elegido, no tiene nada que ver en la elección de los magistrados del TC, es el Congreso. A la señora Boluarte no le debemos nada, ni al Congreso. Si nos han elegido, es por concurso".

Por otra parte, Pacheco justificó el trato diferente que se le dio en algún momento a Pedro Castillo cuando asumía sus funciones como presidente. "Tenemos una situación muy concreta (...) nunca hablamos de la presidenta, sino de quien preside. Lo del señor Castillo es una situación muy especial, él ha dado un golpe de Estado. No creo que se deba equiparar una situación con la otra"

