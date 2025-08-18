HOYSuscripcion LR Focus

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

El abogado Elio Riera Garro, defensor del expresidente Alberto Fujimori, ha sido suspendido por tres meses del ejercicio profesional por presentar información falsa y tácticas dilatorias en sus escritos y recursos, lo que afectó el desarrollo del proceso judicial de su cliente.

Elio Riera fue presentados meses atrás como vocero legal de Alianza para el Progreso. Foto: difusión
El abogado Elio Riera Garro, conocido por su rol como defensor del expresidente Alberto Fujimori, ha sido suspendido temporalmente del ejercicio profesional por tres meses. La medida fue dispuesta por el juez Walther Huayllani del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima, tras determinar que incurrió en conductas que contravienen la ética de la abogacía.

El magistrado señaló que Riera presentó recursos y escritos con información falsa o jurídicamente insostenible, además de intentar reprogramaciones de audiencias de manera dilatoria. Incluso su intento de recusar al juez fue declarado infundado, lo que reforzó la decisión del tribunal.

Según la resolución judicial, el abogado quebrantó la Lex Artis, las normas del Código de Ética del Abogado y los artículos 288 y 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El fallo indica que su accionar afectó directamente el desarrollo del proceso y la confianza en la administración de justicia.

Como parte de la sanción, se ordenó comunicar la suspensión al Colegio de Abogados de Lima y a la Corte Superior de Justicia, así como a todos los órganos jurisdiccionales del país. Además, la acusada del proceso deberá designar un nuevo defensor en un plazo de 24 horas.

