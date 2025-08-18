HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Política

Rosa María Palacios rechaza promulgación de ley de amnistía: "El mensaje de impunidad está clarísimo"

Rosa María Palacios destaca que figuras como Daniel Urresti y los miembros del grupo Colina podrían beneficiarse, lo que generaría un mensaje de impunidad que preocupa a la comunidad internacional.

La periodista mostró su rechazo hacia la promulgada ley de amnistía. Foto: composición de Ariana Espinoza / LR
La periodista mostró su rechazo hacia la promulgada ley de amnistía. Foto: composición de Ariana Espinoza / LR

En la reciente edición de 'Sin guion', Rosa María Palacios advierte que la ley de amnistía impulsada por el Congreso y promulgada por el Gobierno de Dina Boluarte abre la puerta a la excarcelación de militares y policías condenados por graves violaciones de derechos humanos, entre ellos figuras como Daniel Urresti y los integrantes del grupo Colina, responsables de múltiples asesinatos. Señala que esta medida no solo genera un escenario de impunidad en el país, sino que también ha motivado un rechazo constante de la comunidad internacional, reforzando la percepción de que el Ejecutivo busca proteger a perpetradores de crímenes que ya cuentan con sentencias firmes.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"La ley de amnistía va a permitir liberar a todas estas personas que son manifiestos violadores de derechos humanos sin ningún problema. Estamos hablando de la liberación de Daniel Urresti, condenado por asesinato. Del grupo Colina, condenados por asesinato, no una vez, varias veces, de varios asesinatos (...) Las manifestaciones contra esta barbaridad se han seguido dando en el ámbito internacional (...) El mensaje de impunidad está clarísimo. Ese es el mensaje que da el Gobierno de Boluarte", comentó.

PUEDES VER: Congreso: proponen derogar Ley de Amnistía que favorece a violadores de DD. HH

lr.pe

En la misma línea, Palacios indicó que frenar el incremento de la delincuencia no es una prioridad para el Gobierno, ya que, pese al aumento sostenido de muertes violentas en el país, no existen acciones contundentes para frenar el poder de las mafias vinculadas a la minería ilegal. Según su análisis, la reciente promulgación de la ley de amnistía y la indiferencia demuestra una tolerancia estatal frente a las economías criminales que sostienen los circuitos de extorsión, lo que transmite a la ciudadanía y a los propios delincuentes el mensaje de que no habrá consecuencias. Así, la falta de interés del Ejecutivo en enfrentar estas redes termina reforzando la sensación de impunidad y debilitando aún más la seguridad pública.

Todas estas mafias pasan por circuitos de extorsión que pasan por la cantidad de dinero que ingresa a economías regionales de la minería ilegal. Comienza a perseguir la minería ilegal, comienza a sacar todo ese dinero negro y vas a comenzar a bajar el delito y la delincuencia, pero están todos muy cómodos. Y pasar de dos a cuatro a seis a ocho muertos diarios al Gobierno no le interesa y a este Congreso, como vemos, menos (...) Y luego, por supuesto, un mensaje a la delincuencia de que aquí no pasa nada, no pasa nada, que hay actividades privilegiadas como la minería ilegal. No sorprenda que nos pongan un bombazo cualquier día por estar contándoles además estas cosas", señaló.

Notas relacionadas
Fiscalía pide a la Corte Suprema suspender a Luis Arce Córdova como fiscal supremo

Fiscalía pide a la Corte Suprema suspender a Luis Arce Córdova como fiscal supremo

LEER MÁS
Juan José Santiváñez: denuncian uso irregular de policías vinculado al exministro para recuperar mina en Ayacucho

Juan José Santiváñez: denuncian uso irregular de policías vinculado al exministro para recuperar mina en Ayacucho

LEER MÁS
¿Nueva Ley de Amnistía? Fernando Rospigliosi insiste en exonerar de investigación a policías acusados por las muertes en protestas

¿Nueva Ley de Amnistía? Fernando Rospigliosi insiste en exonerar de investigación a policías acusados por las muertes en protestas

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

LEER MÁS
El MTC declara en reorganización Provías Nacional y Provías Descentralizado

El MTC declara en reorganización Provías Nacional y Provías Descentralizado

LEER MÁS
¿Más leyes de impunidad?: Heduardicidio expone las eventuales maniobras del Gobierno de Boluarte luego de la Ley de Amnistía

¿Más leyes de impunidad?: Heduardicidio expone las eventuales maniobras del Gobierno de Boluarte luego de la Ley de Amnistía

LEER MÁS
Mujer que vende desayunos figura como socia de empresa constructora con contratos de hasta S/2 mil 500 millones

Mujer que vende desayunos figura como socia de empresa constructora con contratos de hasta S/2 mil 500 millones

LEER MÁS
'Chibolín' seguirá en prisión: Corte Suprema rechaza pedido de Andrés Hurtado de archivar caso de tráfico de influencias

'Chibolín' seguirá en prisión: Corte Suprema rechaza pedido de Andrés Hurtado de archivar caso de tráfico de influencias

LEER MÁS
CIDH rechaza Ley de Amnistía promulgada por Boluarte: "Están beneficiando a torturadores, violadores, asesinos"

CIDH rechaza Ley de Amnistía promulgada por Boluarte: "Están beneficiando a torturadores, violadores, asesinos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

'Record of Ragnarok 3' se estrena en Netflix: ¿cuándo y quiénes son los nuevos personajes?

Entrenador de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: "Cuando analizas el mercado..."

Política

Santa Rosa: Canciller Elmer Schialer y a ministro de Defensa responden ante la Comisión de Relaciones Exteriores

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Santa Rosa: Canciller Elmer Schialer y a ministro de Defensa responden ante la Comisión de Relaciones Exteriores

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota