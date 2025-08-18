Rosa María Palacios rechaza promulgación de ley de amnistía: "El mensaje de impunidad está clarísimo"

En la reciente edición de 'Sin guion', Rosa María Palacios advierte que la ley de amnistía impulsada por el Congreso y promulgada por el Gobierno de Dina Boluarte abre la puerta a la excarcelación de militares y policías condenados por graves violaciones de derechos humanos, entre ellos figuras como Daniel Urresti y los integrantes del grupo Colina, responsables de múltiples asesinatos. Señala que esta medida no solo genera un escenario de impunidad en el país, sino que también ha motivado un rechazo constante de la comunidad internacional, reforzando la percepción de que el Ejecutivo busca proteger a perpetradores de crímenes que ya cuentan con sentencias firmes.

"La ley de amnistía va a permitir liberar a todas estas personas que son manifiestos violadores de derechos humanos sin ningún problema. Estamos hablando de la liberación de Daniel Urresti, condenado por asesinato. Del grupo Colina, condenados por asesinato, no una vez, varias veces, de varios asesinatos (...) Las manifestaciones contra esta barbaridad se han seguido dando en el ámbito internacional (...) El mensaje de impunidad está clarísimo. Ese es el mensaje que da el Gobierno de Boluarte", comentó.

En la misma línea, Palacios indicó que frenar el incremento de la delincuencia no es una prioridad para el Gobierno, ya que, pese al aumento sostenido de muertes violentas en el país, no existen acciones contundentes para frenar el poder de las mafias vinculadas a la minería ilegal. Según su análisis, la reciente promulgación de la ley de amnistía y la indiferencia demuestra una tolerancia estatal frente a las economías criminales que sostienen los circuitos de extorsión, lo que transmite a la ciudadanía y a los propios delincuentes el mensaje de que no habrá consecuencias. Así, la falta de interés del Ejecutivo en enfrentar estas redes termina reforzando la sensación de impunidad y debilitando aún más la seguridad pública.

Todas estas mafias pasan por circuitos de extorsión que pasan por la cantidad de dinero que ingresa a economías regionales de la minería ilegal. Comienza a perseguir la minería ilegal, comienza a sacar todo ese dinero negro y vas a comenzar a bajar el delito y la delincuencia, pero están todos muy cómodos. Y pasar de dos a cuatro a seis a ocho muertos diarios al Gobierno no le interesa y a este Congreso, como vemos, menos (...) Y luego, por supuesto, un mensaje a la delincuencia de que aquí no pasa nada, no pasa nada, que hay actividades privilegiadas como la minería ilegal. No sorprenda que nos pongan un bombazo cualquier día por estar contándoles además estas cosas", señaló.