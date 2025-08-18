Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

En mayo de 1988 una treintena de campesinos del distrito de Cayara (Ayacucho) fueron asesinados mientras que otros siete resultados desaparecidos. Se presume que se trató de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército peruano, sin embargo, más de 37 años después los familiares de las víctimas siguen esperando justicia. La ausencia de esta ha generado que dos de los militares investigados hoy puedan quedar libres de toda posible culpa acogiéndose a la Ley de Amnistía promulgada por el Gobierno de Dina Boluarte.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Resumen Puntos destacados Inteligencia Artificial

Se trata de los exmilitares Gino Espejo Lamas y Alejandro Avendaño Dávila, cuyas defensas han presentado un oficio al Poder Judicial para acogerse a la ley N°32419, popularmente conocida como ley de amnistía, la cual exonera a militares, policías y miembros de los Comités de Autodefensa procesados por crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.

En el caso de Alejandro Avendaño, en el oficio al que accedió Epicentro, su defensa interpone una excepción de prescripción al amparo de la ley de amnistía. Con esto, pide que se declare extinguida la acción penal y se disponga el archivo definitivo de la causa. A su vez, pide la libertad inmediata del procesado.

Por su parte, la defensa de Gino Espejo Lamas también pide que se aplique la referida ley a su procesado y precisa que la amnistía es la "institución que otorga el olvido a las personas procesadas y condenadas, es decir, un perdón legal que borra los delitos cometidos".