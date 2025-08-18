HOYSuscripcion LR Focus

Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Política

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

Se trata de los exmilitares Alejandro Avendaño y Gino Espejo Lamas, cuyas defensas piden que se les aplique la ley de amnistía precisando que es un "perdón legal que borra los delitos".

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia. Foto: composición LR
En mayo de 1988 una treintena de campesinos del distrito de Cayara (Ayacucho) fueron asesinados mientras que otros siete resultados desaparecidos. Se presume que se trató de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército peruano, sin embargo, más de 37 años después los familiares de las víctimas siguen esperando justicia. La ausencia de esta ha generado que dos de los militares investigados hoy puedan quedar libres de toda posible culpa acogiéndose a la Ley de Amnistía promulgada por el Gobierno de Dina Boluarte.

Se trata de los exmilitares Gino Espejo Lamas y Alejandro Avendaño Dávila, cuyas defensas han presentado un oficio al Poder Judicial para acogerse a la ley N°32419, popularmente conocida como ley de amnistía, la cual exonera a militares, policías y miembros de los Comités de Autodefensa procesados por crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.

En el caso de Alejandro Avendaño, en el oficio al que accedió Epicentro, su defensa interpone una excepción de prescripción al amparo de la ley de amnistía. Con esto, pide que se declare extinguida la acción penal y se disponga el archivo definitivo de la causa. A su vez, pide la libertad inmediata del procesado.

Por su parte, la defensa de Gino Espejo Lamas también pide que se aplique la referida ley a su procesado y precisa que la amnistía es la "institución que otorga el olvido a las personas procesadas y condenadas, es decir, un perdón legal que borra los delitos cometidos".

