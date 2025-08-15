Cada vez faltan menos meses para las Elecciones Generales 2026. Para asegurar que se realicen de manera justa y legal, existen los Jurados Electorales Especiales (JEE), unidades temporales creadas para apoyar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En esta ocasión, serán 60 equipos ubicados en diferentes zonas del Perú para resolver problemas o quejas relacionadas con el proceso electoral y fiscalizar que se respete la ley. Estos órganos actúan como primera instancia en estos asuntos y, al final de los comicios, son responsables de proclamar a los ganadores y entregarles sus credenciales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Resumen Puntos destacados Inteligencia Artificial

Los JEE acompañan el proceso electoral desde antes de que se inscriban los candidatos hasta el final. “Por ejemplo, una vez que están inscritas las fórmulas, si es que no hubiera nada que subsanar, hay un plazo para que cualquier ciudadano pueda formular una tacha contra un candidato o una lista completa. Digamos que un candidato mintió al exponer sus datos, entonces el jurado electoral especial resuelve como órgano de primera instancia y este recurso es elevado al pleno del Tribunal Nacional de Elecciones”, explica Alonso Encarnación, abogado de la Secretaría General del JNE, quien apoya la coordinación de los JEE.

Jurados Electorales Especiales: ¿Quiénes son y cómo los eligen?

En cada JEE hay tres figuras centrales: dos magistrados y un ciudadano, aunque se trata de un equipo de alrededor de diez personas. “El primero es el presidente y lo designa por votación la sala plena de cada Corte Superior de la circunscripción donde se va a encontrar ese jurado electoral especial”, indica Encarnación. Al segundo integrante lo elige la Junta de Fiscales Superiores de cada distrito judicial. La designación del tercer miembro es distinta, porque es un civil que cumple ciertos requisitos y cuyo nombre sale de un sorteo público.

“Dentro de los padrones de ciudadanos mayores de edad que tiene RENIEC, hay un grupo con mayor grado de instrucción. Esta base nos arroja una lista de 25 ciudadanos por cada jurisdicción. Pasan por un periodo de tacha y luego se hace el sorteo que va a designar al ciudadano que va a conformar el JEE”, detalla el abogado. Este integrante, sin formación legal, es considerado el de mayor mediatez con los ciudadanos del lugar.

Los tres integrantes tienen igual voto para responder ante un problema identificado en el proceso electoral. “Las funciones distintas entre ellos son netamente administrativas. Cuando se tiene que resolver determinada controversia en materia electoral, el voto de los tres es igual. La decisión se adopta con el voto de los tres”, recalca.

Además del grupo central, el equipo también cuenta con un secretario, un asistente jurisdiccional, un asistente de mesa de partes, un coordinador de fiscalización, un notificador, un especialista de recursos y servicios, un técnico informático y vigilantes. Todas estas personas, que suelen ser alrededor de diez, son de apoyo. La forma en que llegan los casos observables pueden ser por alguno de estos miembros o por denuncias directas realizadas por ciudadanos.

¿En qué casos interviene el JEE?

Los casos más comunes que requieren intervención de los JEE suceden durante el desarrollo del proceso electoral. Según el vocero del JNE, uno de ellos es cuando la lista de candidatos presentada por una organización política no cumple con los requisitos que la ley establece. “Entonces, el jurado electoral especial les brinda un plazo de subsanación. Si hay algún defecto que no es subsanable, dice: ‘Es improcedente su inscripción’. Después de esto, el personero legal de la organización puede apelar y el caso es elevado al pleno del JNE”, señala.

La instalación de los JEE inició el 25 de abril. Hasta el momento, solo cinco están en función, de acuerdo a lo que establece la ley. Estos se encuentran en Lima, Arequipa Chiclayo, Huancayo y San Martín. Se espera que al 29 de agosto se instalen otros 22 más; el 30 de septiembre, 31 más y los dos últimos el 17 de noviembre. Encarnación precisa que la prioridad para que se designen primero en ciertos lugares depende de la necesidad de resolución de conflictos en materia electoral.

“Como aún no ha iniciado propiamente el proceso electoral, los cinco que están funcionando se dedican a resolver casos de propaganda electoral, neutralidad, publicidad estatal y encuestas”, detalla el vocero. Afirma que ya hay expedientes en curso en las materias mencionadas.

¿Cómo es el procedimiento para que el JEE evalúe un caso?

El procedimiento de intervención de un JEE suele ser así: