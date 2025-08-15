HOYSuscripcion LR Focus

Política

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

El secretario general del partido informó que Vizcarra es su única opción para postular a la presidencia hasta el momento.

Martín Vizcarra es acusado de recibir sobornos cuando fue gobernador de Moquegua. Foto: Europa Press
Martín Vizcarra es acusado de recibir sobornos cuando fue gobernador de Moquegua. Foto: Europa Press

Perú Primero, la agrupación política liderada por el expresidente Martín Vizcarra, reafirma que él sigue siendo su candidato presidencial, pese a que se encuentra cumpliendo cinco meses de prisión preventiva. “Nuestro plan es Martín Vizcarra. No hemos previsto ninguna alternativa”, sostuvo el secretario general del partido, César Figueredo, en entrevista a Canal N.

Asimismo, sostuvo que Vizcarra siempre ha sido su primera opción como candidato y esperan que la inhabilitación se revierta. “Ponerse a hablar de quién lo va a reemplazar cuando él está en una circunstancia tan complicada sería absolutamente desleal", indicó.

En esa línea, explicó que el partido nunca ha considerado otra opción de candidato presidencial.

Figueredo también defendió la postura de ampliar el foco únicamente hacia la reversión de las inhabilitaciones del exmandatario, evitando anticipar problemas que aún no existen y preservando la unidad interna de la organización. Según él, cualquier análisis más allá de defender lo esencial —la habilitación política de Vizcarra— sería prematuro y disruptivo.

Situación de Martín Vizcarra

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, fue trasladado al penal de Barbadillo tras la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, quien ordenó una prisión preventiva de cinco meses en su contra. Esta medida responde a las acusaciones de presuntamente haber recibido sobornos durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014), en el marco de los proyectos Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital Regional de Moquegua.

La Fiscalía, liderada por Germán Juárez Atoche, ha solicitado una condena de 25 años de prisión y una reparación civil de S/4.6 millones por el presunto perjuicio económico causado. Sin embargo, en la última audiencia, el juez Chávez Tamariz leyó una presunción de sentencia de 15 años de pena privativa de la libertad. El juicio oral, iniciado en octubre de 2024, se encuentra en su fase final, con la lectura de piezas procesales. Le sigue la prueba complementaria y finaliza con los alegatos finales.

El fiscal Juárez Atoche estimó que el juicio concluirá en tres o cuatro meses; sin embargo, para el fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial Lava Jato, el caso podría estar terminando en uno o dos meses como máximo. "Yo soy más optimista que mi colega porque depende de algunos factores que están en la responsabilidad del Poder Judicial, no del Ministerio Público, que tiene que ver con la cantidad de horas y de audiencias que el colegiado pueda trabajar para culminar el juicio oral del señor Vizcarra", precisó Vela Barba para este diario.

