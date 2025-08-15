HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO

Dina Boluarte llega a Santa Rosa en vivo y Sharmelí Bustios responde | Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha

Política

Sicarios matan con total impunidad a cinco minutos de Palacio de Gobierno: Dina Boluarte en silencio

El crimen ocurrió en un espacio que cuenta con personal policial, serenazgo municipal, iluminación y cámaras de vigilancia con inteligencia artificial.

Dina Boluarte guarda silencio ante aumento de criminalidad. Foto: composición LR
Dina Boluarte guarda silencio ante aumento de criminalidad. Foto: composición LR

El 14 de agosto, un ciudadano venezolano fue asesinado en plena Plaza San Martín, frente a su esposa e hija. Primeras diligencias señalan que la víctima recibió múltiples disparos a corta distancia, tras haber sido rodeado por un grupo de sujetos que resultaron ser sicarios. La víctima, identificada como Jesús Martínez Urbano (21) fue socorrida por efectivo policial junto con personas que se encontraban en el lugar, para luego trasladarlo de emergencia al Hospital 2 de Mayo. Sin embargo, la gravedad de los disparos ocasionó que fallezca minutos después.

El Ministerio del Interior (Mininter) se pronunció recién al día siguiente del hecho, indicando que el crimen podría estar relacionado con disputas por el control de la venta ilegal de drogas en la zona. Precisó que, agentes de criminalística y de inteligencia se encuentran realizando las pesquisas y diligencias para ubicar y capturar a los responsables.

PUEDES VER: Organismos internacionales y familiares de víctimas de La Cantuta rechazan ley de amnistía: "Es un premio para criminales"

¿Qué estuvo haciendo Dina Boluarte?

Ante el notorio silencio de la presidenta de la República, solicitamos información al portal de Transparencia para saber las actividades de la presidenta Dina Boluarte. No se registró ningún movimiento desde Palacio de Gobierno. Recién el día de hoy por la mañana tenía programado su viaje al distrito de Santa Rosa de Loreto en la Isla Chinería, lugar que enfrenta un conflicto territorial con Colombia.

