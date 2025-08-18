Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militatantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima
Investigación periodística de Ojo Público revela vínculos partidarios en cargos municipales, incluso con exfuncionarios de la gestión de Luis Castañeda, exlider del partido.
¿Patronazgo político? Una reciente investigación de Ojo Público reveló que al menos 32 afiliados a Renovación Popular trabajan en la Municipalidad de Lima o en entidades vinculadas al gobierno local de la capital. Como se sabe, el partido celeste es liderado por Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima. El hallazgo resulta llamativo debido a las reiteradas declaraciones del burgomaestre, quien en más de una ocasión ha criticado a sus opositores acusándolos de “infestar la Municipalidad de Lima con gente de partidos políticos”.
El informe periodístico señaló que 19 militantes de Renovación Popular fueron contratados tras la llegada de López Aliaga a la alcaldía. De ellos, 15 ya figuraban como afiliados al partido celeste al momento de ser incorporados, mientras que cuatro se inscribieron posteriormente. Además, tras revisar empresas municipales y órganos desconcentrados de la comuna limeña, se detectó que 13 afiliados al partido ocupan cargos de alta dirección en estas instituciones.
Asimismo, nueve de los 32 militantes identificados por Ojo Público tienen antecedentes de participación electoral, pues fueron candidatos a alcaldías o regidurías en los comicios regionales y municipales de 2022.
La investigación también halló a tres exfuncionarios ligados a la gestión de Luis Castañeda Lossio —fundador de Solidaridad Nacional, agrupación que posteriormente pasó a denominarse Renovación Popular—, así como a cinco personas que aportaron económicamente a dicho partido.
Hermano de Juan Luis Cipriani entre los militantes de Renovación Popular con cargo en la comuna
Tal como informó en su momento La República, entre los militantes de Renovación Popular con puestos en el gobierno local de Lima figura el hermano de Juan Luis Cipriani, exarzobispo de Lima denunciado por violencia sexual contra un menor. Javier José María Cipriani Thorne, afiliado al partido de López Aliaga desde inicios de 2024, se desempeña como presidente de la Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima).
La investigación de Ojo Público también advierte que, entre enero y abril de 2023, el hermano del exarzobispo obtuvo dos órdenes de servicio con la municipalidad y una más con la Empresa Municipal de Mercados (Emmsa), que en total suman S/54.000, de acuerdo con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Según los registros, la primera contratación correspondió al “Servicio especializado en gestión de procesos administrativos” por S/28.000; la segunda, al “Servicio de coordinación, monitoreo y asistencia técnica administrativa” por S/14.000; y la tercera, nuevamente al “Servicio especializado en gestión de procesos administrativos”, por S/12.000.