Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     
Política

Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militatantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

Investigación periodística de Ojo Público revela vínculos partidarios en cargos municipales, incluso con exfuncionarios de la gestión de Luis Castañeda, exlider del partido.

Bajo la gestión de Rafael López Aliaga, militantes de Renovación Popular han obtenido puestos laborales en la MML | Composición: LR.
¿Patronazgo político? Una reciente investigación de Ojo Público reveló que al menos 32 afiliados a Renovación Popular trabajan en la Municipalidad de Lima o en entidades vinculadas al gobierno local de la capital. Como se sabe, el partido celeste es liderado por Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima. El hallazgo resulta llamativo debido a las reiteradas declaraciones del burgomaestre, quien en más de una ocasión ha criticado a sus opositores acusándolos de “infestar la Municipalidad de Lima con gente de partidos políticos”.

El informe periodístico señaló que 19 militantes de Renovación Popular fueron contratados tras la llegada de López Aliaga a la alcaldía. De ellos, 15 ya figuraban como afiliados al partido celeste al momento de ser incorporados, mientras que cuatro se inscribieron posteriormente. Además, tras revisar empresas municipales y órganos desconcentrados de la comuna limeña, se detectó que 13 afiliados al partido ocupan cargos de alta dirección en estas instituciones.

PUEDES VER: ¿Más leyes de impunidad?: Heduardicidio expone las eventuales maniobras del Gobierno de Boluarte luego de la Ley de Amnistía

Asimismo, nueve de los 32 militantes identificados por Ojo Público tienen antecedentes de participación electoral, pues fueron candidatos a alcaldías o regidurías en los comicios regionales y municipales de 2022.

La investigación también halló a tres exfuncionarios ligados a la gestión de Luis Castañeda Lossio —fundador de Solidaridad Nacional, agrupación que posteriormente pasó a denominarse Renovación Popular—, así como a cinco personas que aportaron económicamente a dicho partido.

PUEDES VER: Juan José Santiváñez: denuncian uso irregular de policías vinculado al exministro para recuperar mina en Ayacucho

Hermano de Juan Luis Cipriani entre los militantes de Renovación Popular con cargo en la comuna

Tal como informó en su momento La República, entre los militantes de Renovación Popular con puestos en el gobierno local de Lima figura el hermano de Juan Luis Cipriani, exarzobispo de Lima denunciado por violencia sexual contra un menor. Javier José María Cipriani Thorne, afiliado al partido de López Aliaga desde inicios de 2024, se desempeña como presidente de la Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima).

PUEDES VER: Ejército alquila terreno a empresa investigada por minería ilegal

La investigación de Ojo Público también advierte que, entre enero y abril de 2023, el hermano del exarzobispo obtuvo dos órdenes de servicio con la municipalidad y una más con la Empresa Municipal de Mercados (Emmsa), que en total suman S/54.000, de acuerdo con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Según los registros, la primera contratación correspondió al “Servicio especializado en gestión de procesos administrativos” por S/28.000; la segunda, al “Servicio de coordinación, monitoreo y asistencia técnica administrativa” por S/14.000; y la tercera, nuevamente al “Servicio especializado en gestión de procesos administrativos”, por S/12.000.

