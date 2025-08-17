HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Quiroga pasan a segunda vuelta
Política

Juan José Santiváñez: denuncian uso irregular de policías vinculado al exministro para recuperar mina en Ayacucho

La investigación sugiere que Santivañez y el excoronel Percy Tenorio operaron para movilizar unidades policiales en beneficio de un empresario en la disputa por la minera El Dorado, en Ayacucho.

Santivañez involucrado en nueva polémica | Foto: Carlos Contreras / La República
Un reportaje de Panorama reveló una presunta red de pagos ilegales vinculada al exministro del Interior Juan José Santiváñez y a su allegado, el excoronel PNP en retiro y abogado Percy Tenorio Gamonal. El retirado policia, recordado por su rol como jefe policial en las marchas de noviembre del 2020 contra el Gobierno de Merino, ha sido señalado como operador del exministro y uno de los ayudantes del exministro al momento de ocultar ciertas pertenencias durante los allanamientos que se le realizaron. La investigación apunta a que ambos habrían estado detrás de gestiones para movilizar unidades policiales con el fin de favorecer a un empresario en el conflicto por la mina El Dorado, ubicada en Lucanas, Ayacucho.

El dominical narró la disputa entre la familia Parodi, propietaria de la concesión minera, y la empresa Minas El Dorado S.A., que actualmente explota el yacimiento. Según Panorama, Franco Parodi Gianella buscaba recuperar el control del terreno y contrató a Tenorio como su abogado. Es a través de Tenorio que, presuntamente, se habría facilitado la llegada de policías hasta la zona minera.

Fuentes policiales y del Gobierno Regional de Ayacucho aseguraron al dominical que en septiembre del 2024 se trasladaron camionetas hasta la mina, bajo el argumento de fiscalizar a supuestos invasores. Detrás de estas operaciones, se habrían realizado pagos que ascienden a 160 mil dólares, destinados a lograr el apoyo de generales y unidades especializadas.

El reportaje también señala que la Dirección de Medio Ambiente de la Policía de Lima emitió un informe tras desplazarse a la mina, lo que refuerza las versiones de un operativo planificado desde la capital. Todo esto, sostienen las fuentes, ocurrió durante la gestión de Santiváñez como ministro del Interior, quien habría estado al tanto de los movimientos.

