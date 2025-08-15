HOYSuscripcion LR Focus

Política

Rosa María Palacios sobre ley que favorece a violadores de DD.HH.: "Dina Boluarte está tramitando su propia amnistía"

La periodista cuestionó que la presidenta promulgara la Ley de Amnistía pese a la orden de la Corte IDH de inaplicarla, y advirtió que la norma beneficiaría a responsables de violaciones de derechos humanos, incluidos casos vinculados a su gestión.

Rosa María Palacios señaló la ley contra los DD.HH. promulgada por la presidenta | Composición: Jazmín Ceras/ Foto: LR..
Rosa María Palacios señaló la ley contra los DD.HH. promulgada por la presidenta | Composición: Jazmín Ceras/ Foto: LR..

En una nueva edición de su programa 'Sin guion', la periodista Rosa María Palacios comentó acerca de la reciente promulgada ley de amnistía que deja en libertad a responsables de violaciones a los derechos humanos en la época del conflicto armado interno. La ley ha llevado a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Perú a inaplicar la ley aprobada por el Congreso. Sin embargo, la mandataria hizo caso omiso.

"Vamos con la amnistía. Y no es que yo sea bruja —algunos creen que sí en redes sociales, por supuesto— ni que tenga bola de cristal, pero ayer les dije que lo que estaba detrás de una celebración en Palacio de Gobierno para conseguir impunidad para asesinos, violadores, ¿no es cierto?, torturadores, era el propio interés de Dina Boluarte en compensar a las Fuerzas Armadas que la sostienen en el poder y, al mismo tiempo, conseguir su propia impunidad. (...) ¿Por qué Dina Boluarte está tan interesada? Porque ella está tramitando su propia amnistía", indicó la periodista.

PUEDES VER: Sicarios matan con total impunidad a cinco minutos de Palacio de Gobierno: Dina Boluarte en silencio

lr.pe

La periodista también señaló que una constante de los miembros del Ejecutivo y el Legislativo durante lo que resta de tiempo de Gobierno será blindarse a través de iniciativas de esta envergadura. Palacios indicó que esta conducta se mantiene pese a las constantes críticas por la inacción política ante el incremento de los indicadores de delincuencia.

"¿Cuánto falta para que esto acabe? Hasta el 28 de julio. De acá al 28 de julio del próximo año van a hacer todo lo posible en el Congreso para exonerar de responsabilidad penal a personas que han cometido, incluyéndose a ellos mismos. Eso sin importar el grado de crecimiento de la delincuencia en el Perú. Ayer han asesinado a 12 personas. Ayer. ¿Y por qué? Porque el tipo penal crimen organizado se derogó y se restituyo solo para pocos delitos (...). Todo cortesía de este Congreso", señaló Palacios.

PUEDES VER: Dina Boluarte: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

lr.pe
