HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     
Política

César Hildebrandt sobre crisis institucional: "El Perú es rehén de una banda que intenta recrear métodos de los años 90"

César Hildebrandt criticó el regreso de figuras como Patricia Benavides y la promulgación de una ley de amnistía, que, según él, blinda el poder político en un “reino de oscuridad”.

Hildebrandt advierte que el Perú enfrenta el retorno de prácticas autoritarias en medio de la pobreza. Foto: difusión
Hildebrandt advierte que el Perú enfrenta el retorno de prácticas autoritarias en medio de la pobreza. Foto: difusión

En su reciente columna, el periodista César Hildebrandt sostuvo que el Perú se encuentra atrapado entre el resurgimiento de viejas prácticas autoritarias y el poder de redes delictivas que condicionan a las instituciones. A ello se suma, señala, una brecha alarmante entre la economía formal, que exhibe reservas y exportaciones en crecimiento, y la realidad de millones de peruanos que siguen sumidos en la pobreza.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"El Perú es rehén de una banda que intenta recrear los métodos de los años 90, está sometido al chantaje de la delincuencia y tiene índices de pobreza que nada tienen que ver con las cifras azules de las exportaciones y los números celestiales de nuestras reservas internacionales. Pocas veces hemos sido un país tan descaradamente dual y pocas veces hemos sido tan inconscientes del peligro que nos amenaza como Estado", comentó.

PUEDES VER: Rosa María sobre Dina Boluarte y Ley de Amnistía: "Alberto Fujimori y Montesinos hicieron lo mismo"

lr.pe

Hildebrandt recordó que la vuelta de personajes como Patricia Benavides al Ministerio Público, la promulgación de una ley de amnistía desde el Ejecutivo y la protección del presidente del Congreso frente a acusaciones de abuso sexual, configuran un escenario en el que el poder político se blinda a sí mismo. A su juicio, estos hechos evidencian un nuevo “reino de oscuridad” que se levanta en el país mientras la población más vulnerable continúa desatendida.

"¡Estamos en los 90! Regresó Patricia Benavides por todo lo alto y ahora quizá vuelva a ver el caso de su hermana Enma, también reivindicada. La señora que va a Palacio promulgó la ley de amnistía y el presidente del Congreso quedó librado de toda sospecha por el caso de violación que estaba siendo tibiamente investigado. Todo marcha sobre ruedas y un nuevo reino de oscuridad se levanta en estas tierras. Pero eso sucede en las esferas del poder. Abajo, los pobres claman y el resentimiento cunde", indicó.

PUEDES VER: Sicarios matan con total impunidad a cinco minutos de Palacio de Gobierno: Dina Boluarte en silencio

lr.pe

El periodista también remarcó que, pese a que la prensa tradicional minimiza el descontento ciudadano, la indignación popular terminará expresándose, tal como ocurrió en el año 2000 frente al fraude reeleccionista de Alberto Fujimori. En ese sentido, advirtió que quienes creen que podrán consolidar un sistema de abusos sin resistencia volverán a equivocarse, porque el rechazo al autoritarismo persiste entre los sectores más golpeados por la desigualdad.

Hildebrandt expresó su anhelo por un gobierno socialdemócrata, integrado por personas decentes capaces de modernizar el país y de revertir las normas impulsadas por mafias y cómplices de violadores de derechos humanos. Para él, un verdadero orden no es represión ni control autoritario, sino justicia e instituciones que garanticen la igualdad y la dignidad. Aun reconociendo que ese proyecto político parece lejano, el periodista afirmó que renunciar al sueño de un país distinto sería “morir en vida”, por lo que insistió en seguir luchando contra la inercia y los abusos del poder.

Notas relacionadas
Los favores de José Jerí: Administración General del Congreso a cargo de militante de Somos Perú

Los favores de José Jerí: Administración General del Congreso a cargo de militante de Somos Perú

LEER MÁS
Sentado y caminando de un lado a otro: así estuvo Vizcarra en una habitación del PJ tras orden de prisión

Sentado y caminando de un lado a otro: así estuvo Vizcarra en una habitación del PJ tras orden de prisión

LEER MÁS
Rosa María sobre Dina Boluarte y Ley de Amnistía: "Alberto Fujimori y Montesinos hicieron lo mismo"

Rosa María sobre Dina Boluarte y Ley de Amnistía: "Alberto Fujimori y Montesinos hicieron lo mismo"

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones 2026: Ahora Nación de Alfonso López Chau rompe alianza con Salvemos al Perú por obstáculos en el JNE

Elecciones 2026: Ahora Nación de Alfonso López Chau rompe alianza con Salvemos al Perú por obstáculos en el JNE

LEER MÁS
Delia Espinoza pide al Congreso declarar nulo el archivo de la denuncia constitucional contra Patricia Benavides

Delia Espinoza pide al Congreso declarar nulo el archivo de la denuncia constitucional contra Patricia Benavides

LEER MÁS
Atentado con explosivos en Trujillo: 7 heridos y más de 20 viviendas afectadas

Atentado con explosivos en Trujillo: 7 heridos y más de 20 viviendas afectadas

LEER MÁS
Topógrafo detenido en Santa Rosa arremete contra Petro y Quintero: "Nos está haciendo mucho daño la politiquería que tienen ellos"

Topógrafo detenido en Santa Rosa arremete contra Petro y Quintero: "Nos está haciendo mucho daño la politiquería que tienen ellos"

LEER MÁS
Ley de Amnistía: más de 15 exministros se oponen a ley promulgada por Dina Boluarte que limpia a Daniel Urresti y al Grupo Colina

Ley de Amnistía: más de 15 exministros se oponen a ley promulgada por Dina Boluarte que limpia a Daniel Urresti y al Grupo Colina

LEER MÁS
Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota