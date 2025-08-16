En su reciente columna, el periodista César Hildebrandt sostuvo que el Perú se encuentra atrapado entre el resurgimiento de viejas prácticas autoritarias y el poder de redes delictivas que condicionan a las instituciones. A ello se suma, señala, una brecha alarmante entre la economía formal, que exhibe reservas y exportaciones en crecimiento, y la realidad de millones de peruanos que siguen sumidos en la pobreza.

"El Perú es rehén de una banda que intenta recrear los métodos de los años 90, está sometido al chantaje de la delincuencia y tiene índices de pobreza que nada tienen que ver con las cifras azules de las exportaciones y los números celestiales de nuestras reservas internacionales. Pocas veces hemos sido un país tan descaradamente dual y pocas veces hemos sido tan inconscientes del peligro que nos amenaza como Estado", comentó.

Hildebrandt recordó que la vuelta de personajes como Patricia Benavides al Ministerio Público, la promulgación de una ley de amnistía desde el Ejecutivo y la protección del presidente del Congreso frente a acusaciones de abuso sexual, configuran un escenario en el que el poder político se blinda a sí mismo. A su juicio, estos hechos evidencian un nuevo “reino de oscuridad” que se levanta en el país mientras la población más vulnerable continúa desatendida.

"¡Estamos en los 90! Regresó Patricia Benavides por todo lo alto y ahora quizá vuelva a ver el caso de su hermana Enma, también reivindicada. La señora que va a Palacio promulgó la ley de amnistía y el presidente del Congreso quedó librado de toda sospecha por el caso de violación que estaba siendo tibiamente investigado. Todo marcha sobre ruedas y un nuevo reino de oscuridad se levanta en estas tierras. Pero eso sucede en las esferas del poder. Abajo, los pobres claman y el resentimiento cunde", indicó.

El periodista también remarcó que, pese a que la prensa tradicional minimiza el descontento ciudadano, la indignación popular terminará expresándose, tal como ocurrió en el año 2000 frente al fraude reeleccionista de Alberto Fujimori. En ese sentido, advirtió que quienes creen que podrán consolidar un sistema de abusos sin resistencia volverán a equivocarse, porque el rechazo al autoritarismo persiste entre los sectores más golpeados por la desigualdad.

Hildebrandt expresó su anhelo por un gobierno socialdemócrata, integrado por personas decentes capaces de modernizar el país y de revertir las normas impulsadas por mafias y cómplices de violadores de derechos humanos. Para él, un verdadero orden no es represión ni control autoritario, sino justicia e instituciones que garanticen la igualdad y la dignidad. Aun reconociendo que ese proyecto político parece lejano, el periodista afirmó que renunciar al sueño de un país distinto sería “morir en vida”, por lo que insistió en seguir luchando contra la inercia y los abusos del poder.