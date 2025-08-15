HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania
Política

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares y víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó a una audiencia para evaluar ampliación de las medidas provisionales para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Se realizará el próximo jueves 21 de agosto en Costa Rica.

Familiares de víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta
Familiares de víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta | Archivo

Familiares y abogados de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales de 25 personas en Barrios Altos y La Cantuta en el régimen de Alberto Fujimori, así como representantes del Estado acudirán el próximo jueves 21 de agosto a la audiencia público convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de escuchar sus argumentos sobre el pedido de medidas provisionales frente a la Ley de Amnistía.

Brindarán sus testimonios y posición contra la norma por generar impunidad, Gisela Ortiz Mariños, hermana de uno de los estudiantes de la Universidad La Cantuta asesinados por el destacamento del Ejército "Colina" en julio de 1992, así como Sonia Arquiñigo, cuya hermana fue asesinada por el mismo grupo militar en noviembre de 1991 en un solar de Barrios Altos, cuando participaba en una pollada pro-fondos para cambiar el desagüe.

Asimismo, estarán presentes los abogados de las víctimas, Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh); David Velazco, de la Fundación Ecuménica por la Defensa y la Paz (Fedepaz), así como representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Inicialmente el Estado confirmó su participación presencial, sin embargo ahora ahora ha solicitado hacerlo solo por video llamada. Deberá conectarse el procurador supranacional de derechos humanos, que depende del Ministerio de Justicia, uno de los organismos que respaldó que la presidenta Dina Boluarte promulgue la Ley de Amnistía, pese a los cuestionamientos de la titular del Poder Judicial, Janeth Tello, y de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

La audiencia se llevará a cabo el jueves 21 de agosto a las 6 y 15 de la tarde hora peruana.

