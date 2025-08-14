HOYSuscripcion LR Focus

Fernando del Rincón entrevista a Delia Espinoza y ella rechaza Ley de Amnistía: "Es una bofetada a las víctimas"

Delia Espinoza lamentó que la norma se haya promulgado en una ceremonia "con toda pompa y festejo" cuando, en realidad, es un insulto para muchas personas.

La fiscal de la Nación lamentó la promulgación de la ley de amnistía. Foto: composición LR
La fiscal de la Nación lamentó la promulgación de la ley de amnistía. Foto: composición LR

Delia Espinoza rechazó la ley de amnistía no solo por la impunidad que da a los investigados por violaciones a los derechos humanos, sino también por la ceremonia que se realizó para su promulgación. Para la fiscal de la Nación todo ello representa una "bofetada para las víctimas", dijo en entrevista a CNN con Fernando del Rincón.

"Esta ley aprobada realmente es un golpe, es una bofetada a todas esas víctimas porque están amnistiando a procesados, a condenados", mencionó.

PUEDES VER: Martín Vizcarra ingresa a Barbadillo con los días contados para la lectura final de su juicio

Asimismo, explicó las razones por las cuales se trata de una norma inconstitucional. "Va contra las convenciones internacionales a las que el Perú está sometido. Está obligado a acatar al sistema interamericano de derechos humanos, que es parte de nuestro derecho interno. Está reconocido en nuestra constitución, por lo tanto, la señora presidenta desde ya ha aprobado una ley absolutamente inconstitucional y el Congreso también tiene responsabilidad allí, pero en su momento, don Fernando, las responsabilidades se van a ir dando de todas maneras", anotó.

En ese sentido, cuestionó la forma en que fue promulgada la ley haciendo referencia al evento que se desarroló en Palacio junto a las máximas autoridades.

PUEDES VER: Los favores de José Jerí: Administración General del Congreso a cargo de militante de Somos Perú

Delia Espinoza lamentó la forma en que fue promulgada la ley: "Con toda pompa, con todo festejo"

"En este caso de la ley de amnistía que con toda pompa, con todo festejo (se ha promulgado), realmente eso ha sido un insulto a las víctimas de violación de derechos humanos y acá no se trata de cuestiones políticas, don Fernando, es simplemente respeto a los derechos fundamentales, a la vida, a la integridad y hay casos, hay casos muy tristes, muy trágicos que se han producido entre los años 1980 y 2000, durante la guerra contra el fatal y la criminalidad terrorista, pero también hubo excesos de algunos, de algunos, aproximadamente más o menos 900, según se me ha alcanzado la cifra, de militares y policías que han cometido violaciones a los derechos humanos y esta ley aprobada ayer realmente es un golpe, es una bofetada a todas esas víctimas", manifestó.

Por ello, consideró que la presidenta "tuvo una gran oportunidad" para oponerse a la norma, sin embargo, decidió aprobarla en una ceremonia.

